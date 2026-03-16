Interfaz cerebro-computadora permite comunicarse a personas con parálisis

Perder la capacidad de comunicación es uno de los problemas más devastadores para las personas con parálisis. Recuperarla es uno de los grandes desafíos de la neurotecnología. Un equipo científico probó ahora un dispositivo implantable que permitió la comunicación rápida entre un paciente con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otro con lesión medular. El estudio, liderado por investigadores del Instituto de Neurociencia del Mass General Brigham, en Boston, y de la Universidad de Brown, en Rhode Island (Estados Unidos), describe una neuroprótesis de escritura con interfaz cerebro-computadora (iBCI, por sus siglas en inglés). El sistema, que aún se encuentra en fase de investigación, busca restaurar la comunicación con mayor rapidez y precisión. La herramienta utiliza un teclado Qwerty —el más común— y descifra la intención de movimiento de los dedos del usuario. El sistema funcionó con éxito en dos participantes del ensayo clínico del consorcio BrainGate: uno con ELA y otro con una lesión cervical de la médula espinal. Los resultados del estudio se publicaron este lunes en la revista Nature Neuroscience.

Un desafío para quienes pierden el habla

Para muchas personas con parálisis, la pérdida del uso de las manos y de los músculos del habla puede hacer que la comunicación resulte difícil o incluso imposible. “A menudo, las personas con discapacidades motoras y del habla graves terminan dependiendo de tecnologías como el seguimiento ocular: deletrear palabras letra por letra mediante un sistema de seguimiento del movimiento de los ojos. Esos sistemas tardan demasiado para muchos usuarios”, explicó Daniel Rubin, investigador del Mass General Brigham y autor principal del estudio. Según Rubin, aunque estos sistemas pueden resultar útiles, también suelen ser frustrantes para los usuarios, por lo que las interfaces cerebro-computadora (BCI) pueden convertirse en una alternativa relevante.