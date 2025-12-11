Video: Enfurecido motorista le quiebra vidrio a carro en las cercanías del mercado Dandy

Un sujeto fue captado cuando le quebraba el vidrio del conductor a una camioneta gris en las cercanías del mercado Dandy de San Pedro Sula.
Qué originó el malestar no se sabe, lo que sí es evidente es lo que el video muestra. Un sujeto que tiene su carro cruzado contra una camioneta y de pronto se baja y comienza a gritar: "bajate, bajate".
Luego se va al carro y saca una llave larga y le quiebra el vidrio a la persona que no le dice nada.
"Bajate, bajate", le sigue gritando mientras una persona graba todo lo que está pasando.
El incidente se registró en la seis calle, segundo anillo del barrio Concepción, a escasos metros del mercado Medina.