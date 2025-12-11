Video: Enfurecido motorista le quiebra vidrio a carro en las cercanías del mercado Dandy

San Pedro Sula

Un sujeto fue captado cuando le quebraba el vidrio del conductor a una camioneta gris en las cercanías del mercado Dandy de San Pedro Sula.

Qué originó el malestar no se sabe, lo que sí es evidente es lo que el video muestra. Un sujeto que tiene su carro cruzado contra una camioneta y de pronto se baja y comienza a gritar: "bajate, bajate".