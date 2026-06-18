Trasladan a Danlí los cuerpos de los siete policías muertos en accidente en la CA-5

El Paraiso

En medio de profundas escenas de dolor y consternación, los restos mortales de los siete agentes de la Policía Nacional que perdieron la vida ayer en horas de la tarde en un fatídico accidente vial fueron recibidos en las instalaciones de la Unidad Metropolitana de Prevención Número 7 de Danlí.

En este recinto policial, los compañeros de las víctimas les rindieron guardia de honor y fueron velados durante algunas horas, antes de ser entregados de forma definitiva a sus familiares para sus respectivas honras fúnebres y su posterior cristiana sepultura.

El trágico hecho, que ha enlutado a la institución policial y a la sociedad hondureña, se registró en la carretera CA-5 tras una violenta colisión entre el autobús en el que se transportaban los uniformados y un vehículo pesado tipo grúa.

Los agentes policiales muertos eran originarios de Trojes, El Paraíso, Danlí y Maraita (municipio de Francisco Morazán).

Por otra parte, el reporte de los hechos detalla que varios de los agentes que resultaron heridos en el fuerte impacto fueron trasladados de emergencia hacia diversos centros asistenciales, tanto públicos como privados, en las ciudades de Comayagua y Tegucigalpa.

Fuentes médicas y policiales confirmaron en las últimas horas que, afortunadamente, varios de los efectivos que presentaban lesiones de menor gravedad ya recibieron el alta médica y se encuentran fuera de peligro, mientras que otros permanecen bajo estricta observación.

De acuerdo con las primeras indagaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el siniestro se habría producido cuando el vehículo pesado, presuntamente por desperfectos mecánicos, impactó contra el autobús donde se trasladaban los agentes.