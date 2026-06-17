Policía Nacional lamenta la muerte de siete agentes en trágico accidente en la CA-5

Tegucigalpa, Honduras

A través de una publicación en sus redes sociales, la institución expresó su pesar por la pérdida de los uniformados y envió sus condolencias a sus familiares, amistades y compañeros de servicio.

La Policía Nacional de Honduras lamentó este martes el fallecimiento de siete de sus agentes, quienes perdieron la vida en un trágico accidente vial registrado en la carretera CA-5.

“Lamentamos informar sobre accidente vial en la CA-5 donde perdieron la vida varios de nuestros policías. Otros compañeros ya están siendo trasladados a centros asistenciales”, señaló la Policía Nacional en sus redes.

La institución también publicó un mensaje en memoria de los agentes caídos: “¡En paz descansen compañeros!”, resaltando que los oficiales fallecieron en cumplimiento del deber.

Entre las víctimas identificadas figuran Elmi Maritza Espinoza, Keylin Anabeli Benavides, Esmelin Yolibeth Herrera, Yorbic Adony Vallecillo, Nelson Emilio Sosa y Nora Xiomara Mejía, mientras las autoridades continúan brindando acompañamiento a las familias y atendiendo a los agentes heridos.

Hasta el momento, la Policía no ha brindado mayores detalles sobre las circunstancias del accidente, pero aseguró que varios de los sobrevivientes fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.