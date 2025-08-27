Prisión preventiva para acusado de matar a padre y sus dos hijos en El Paraíso

El Paraíso

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida (FEDCV), obtuvo en audiencia de declaración de imputado la medida cautelar de prisión preventiva contra José Ángel Vásquez Madrid, señalado como presunto autor de un triple asesinato ocurrido en abril de 2024 en el municipio de Teupasenti, El Paraíso.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho sangriento se registró en abril en la aldea La Toyosa, cuando Vásquez Madrid llegó a bordo de una motocicleta hasta la vivienda de Genaro Elvir Salgado.

Armado con un fusil, abrió fuego contra los presentes sin mediar palabra, provocando la muerte inmediata de Elvir y dejando gravemente heridos a sus hijos, Gerson Danary y Dania Maricela.

Ambos jóvenes fueron trasladados a la capital para recibir atención médica; sin embargo, fallecieron días después a consecuencia de las heridas.