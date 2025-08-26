Caen tres supuestos cabecillas de la 18 en Chamelecón

San Pedro Sula

Agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas capturaron ayer en la colonia San Antonio, del sector Chamelecón, de esta ciudad a tres presuntos cabecillas de la Pandilla 18.

Dos de los detenidos son Yeison David Irías Chavarría y Cristian Josué Bertrand Trejo, acusados por las autoridades de ser los encargados de supervisar el envío de armas, droga, municiones y coordinar el sicariato de la organización criminal en el sector.