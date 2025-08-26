  1. Inicio
Caen tres supuestos cabecillas de la 18 en Chamelecón

Los detenidos son acusados de porte ilegal de arma de fuego, tráfico de drogas y asociación para delinquir.

Yeison Irías Chavarría y Cristian Bertrand Trejo.
San Pedro Sula

Agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas capturaron ayer en la colonia San Antonio, del sector Chamelecón, de esta ciudad a tres presuntos cabecillas de la Pandilla 18.

Dos de los detenidos son Yeison David Irías Chavarría y Cristian Josué Bertrand Trejo, acusados por las autoridades de ser los encargados de supervisar el envío de armas, droga, municiones y coordinar el sicariato de la organización criminal en el sector.

El tercer requerido es un menor de edad de 16 años identificado con el alias de Ñengo Flow, quien, según el expediente, desde hace dos años se dedica a la venta y distribución de drogas, armas y municiones, además de realizar el cobro de extorsión a comercios de Chamelecón y alrededores.

Las tres personas cuentan con antecedentes delictivos.

A los capturados les decomisaron tres pistolas con sus respectivos cargadores y más de 200 envoltorios de marihuana y cocaína listos para la venta.

