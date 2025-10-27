Motociclista muere aplastado por camión en Nuevo Chamelecón

Nuevo Chamelecón

Un motociclista perdió la vida la noche de este lunes tras sufrir un fatal accidente vial en la carretera CA-5, a la altura de El Centavo, en Nuevo Chamelecón. Según testigos, el joven, cuya identidad aún no ha sido revelada, perdió el control de su motocicleta —una moto verde con placa JCD-0934— y cayó sobre la carretera.

En ese momento, un camión que transitaba por el lugar le pasó por encima, causándole la muerte de forma instantánea.