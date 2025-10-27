  1. Inicio
Motociclista muere aplastado por camión en Nuevo Chamelecón

El cuerpo del motociclista quedó a un costado de la carretera CA-5 en la trocha que de San Pedro Sula conduce a Villanueva. Un camión lo aplastó

Esta es la moto en que se transportaba la persona que falleció.
Nuevo Chamelecón

Un motociclista perdió la vida la noche de este lunes tras sufrir un fatal accidente vial en la carretera CA-5, a la altura de El Centavo, en Nuevo Chamelecón.

Según testigos, el joven, cuya identidad aún no ha sido revelada, perdió el control de su motocicleta —una moto verde con placa JCD-0934— y cayó sobre la carretera.

En ese momento, un camión que transitaba por el lugar le pasó por encima, causándole la muerte de forma instantánea.

El fallecido vestía short beige y camisa azul. “Nosotros le gritamos al conductor del camión, pero no se detuvo”, relató un testigo que presenció el trágico hecho.

"El muchacho se cayó y el camión tuvo la culpa porque no quiso pararse", aseveró el joven.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y Miembros de Medicina Forense llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y recabar indicios que permitan identificar al conductor del camión involucrado.

Redacción La Prensa
