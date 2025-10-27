Motociclista muere aplastado por camión en Nuevo Chamelecón

Un motociclista perdió la vida la noche de este lunes tras sufrir un fatal accidente vial en la carretera CA-5, a la altura de El Centavo, en Nuevo Chamelecón.
Según testigos, el joven, cuya identidad aún no ha sido revelada, perdió el control de su motocicleta —una moto verde con placa JCD-0934— y cayó sobre la carretera.
En ese momento, un camión que transitaba por el lugar le pasó por encima, causándole la muerte de forma instantánea.
El fallecido vestía short beige y camisa azul. “Nosotros le gritamos al conductor del camión, pero no se detuvo”, relató un testigo que presenció el trágico hecho.
"El muchacho se cayó y el camión tuvo la culpa porque no quiso pararse", aseveró el joven.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y Miembros de Medicina Forense llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y recabar indicios que permitan identificar al conductor del camión involucrado.