Capturan a José Inocente Valle Valle en La Entrada, Copán

COPÁN, HONDURAS

La Policía Nacional detuvo este lunes a un ciudadano hondureño con antecedentes vinculados al Cártel de los Valle Valle, durante un operativo de control en el Punto Fronterizo Interno de Tepemechín, en La Entrada, Copán. La captura fue realizada a las 5:30 de la madrugada por agentes del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), mientras se desarrollaban inspecciones vehiculares en el sector de El Espíritu, municipio de Florida.

El sospechoso fue identificado como José Inocente Valle Valle, de 45 años, originario y residente en la misma zona, quien transportaba alrededor de 600 cajas de cerveza sin documentación legal, a bordo de un camión Isuzu FTR, color blanco, año 1997. De acuerdo con las autoridades, el detenido será procesado por el delito de contrabando en perjuicio de la Hacienda Pública, mientras el vehículo y la mercancía quedaron bajo resguardo policial.

Antecedentes criminales

Registros oficiales señalan que Valle Valle formó parte de la estructura criminal conocida como el Cártel de los Valle Valle, dedicada al narcotráfico y lavado de activos en la región occidental del país. En octubre de 2014 fue arrestado junto a su esposa en una operación coordinada con apoyo de la DEA, y posteriormente extraditado a Estados Unidos en enero de 2015. Fue sentenciado a 10 años de prisión tras declararse culpable por delitos relacionados con narcotráfico.

Luego de cumplir su condena, fue deportado a Honduras el 31 de marzo de 2023. Su reciente captura, según la Policía Nacional, evidencia la persistencia de actividades ilícitas vinculadas a individuos con historial de crimen organizado.

Lucha contra el contrabando