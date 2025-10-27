  1. Inicio
Identifican a niño fallecido por una bala perdida en Copán

El suceso se registró el pasado sábado 25 de octubre en la aldea El Kelix, municipio de La Unión, Copán.

Brian Giovanni Valle, de 11 años de edad. Imagen de redes sociales.

Copán

El fallecimiento de Brian Giovanni Valle, de 11 años, tras ser alcanzado por una bala perdida, ha generado consternación en Honduras.

Brian recibió un balazo cuando se encontraba bañando junto a otro joven en una laguna del sector.

El suceso se registró el pasado sábado 25 de octubre en la aldea El Kelix, municipio de La Unión, Copán. De acuerdo a informes preliminares, algunos vecinos oyeron varios disparos cercanos. Además, agregan que instantes después vieron a un hombre con un arma; fue entonces que alertaron a la Policía.

Posteriormente, se informó que las detonaciones derivaron de una discusión, de la cual aún no se tienen detalles.

Tras la denuncia comenzaron las pesquisas hasta que las autoridades policiales detuvieron a un sospechoso de haber participado en el hecho. Al hombre se le decomisó un arma de fuego.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones del caso para determinar la culpabilidad del detenido.

