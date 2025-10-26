Niño muere por un disparo al aire mientras se bañaba en una laguna de Copán

La Unión, Copán.

Consternación en la aldea El Kelix, municipio de La Unión, Copán, occidente de Honduras, por la muerte de un niño de 11 años, identificado como Brian Giovanni Valle, quien perdió la vida tras recibir un disparo al aire. El lamentable hecho ocurrió el sábado 25 de octubre, cuando, según testigos, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego en las cercanías del lugar.

Momentos después, los presentes observaron al presunto agresor portando un arma, la cual habría sido utilizada para cometer el crimen. De acuerdo con versiones preliminares, el disparo se produjo durante una discusión y habría impactado en el menor que se encontraba bañando junto a otro joven en la laguna del sector. Vecinos del lugar alertaron de inmediato a las autoridades tras escuchar los disparos.