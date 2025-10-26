Sicarios ultiman a mujer de la tercera edad en Lempira

Lempira, Honduras.

La víctima fue identificada como Victorina Campos , de 69 años de edad, quien perdió la vida de forma violenta dentro de su vivienda.

Conmoción en la comunidad de San Simón , municipio de San Andrés, departamento de Lempira, tras el violento asesinato de una mujer de la tercera edad la noche del sábado 25 de octubre.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, sujetos armados llegaron al lugar y le dispararon en reiteradas ocasiones, sin mediar palabra, hasta causarle la muerte.

El cuerpo de Campos fue encontrado cerca de un petate, vestida con una camisa azul y una falda roja, según detallaron agentes en la escena del crimen.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y del Ministerio Público realizaron el levantamiento cadavérico y dieron inicio a las investigaciones para esclarecer el hecho, del cual aún se desconoce el móvil y la identidad de los atacantes.

Vecinos del lugar expresaron su consternación y temor, ya que la víctima era una persona conocida en la comunidad.



Hasta el momento, las autoridades no han emitido mayores detalles sobre las líneas de investigación que siguen en torno al crimen.