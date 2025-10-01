Identifican a mujer de la tercera edad asesinada por sicarios en Olancho

Olancho, Honduras.

La víctima fue identificada como Mercedes Banegas, de 78 años , quien, según versiones preliminares, se encontraba descansando en una hamaca al momento del ataque.

Una mujer de la tercera edad fue asesinada la tarde del lunes en la comunidad de La Sosa, municipio de Catacamas, Olancho , cuando hombres armados irrumpieron en su vivienda y le dispararon sin mediar palabra.

En la misma acción resultó herido de gravedad su esposo, quien fue trasladado a un centro asistencial de la zona para recibir atención médica.

De acuerdo con testigos, los atacantes no fueron reconocidos y huyeron rápidamente a bordo de una motocicleta tras perpetrar el crimen.

Vecinos describieron a Banegas como una mujer apreciada en la comunidad. “Era muy bondadosa”, expresó un poblador del sector, mientras que otro conocido de la familia lamentó: “Doña Mercedes Banegas, que Dios la reciba. ¿Por qué tanta maldad en esta tierra?”.

Otros comentarios coinciden en que la pareja “no tenía enemigos y vivía una vida tranquila”, lo que aumenta la consternación entre los habitantes de La Sosa.

Las autoridades aún no han brindado un informe oficial sobre este hecho violento. Se desconoce la identidad de los agresores y el móvil del atentado.