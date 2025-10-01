Jovencita muere ahogada al intentar cruzar quebrada en motocicleta

Francisco Morazán, Honduras.

La víctima fue identificada como Génesis Liliana Martínez Rodas, de 15 años , quien perdió la vida tras ser arrastrada por la corriente de una quebrada mientras intentaba cruzarla en motocicleta junto a su hermano.

El cuerpo sin vida de una menor de edad fue localizado la noche del martes en la aldea Los Ritos, municipio de Lepaterique, Francisco Morazán.

De acuerdo con testimonios recolectados en el lugar, la joven viajaba como pasajera cuando ambos ingresaron al cauce con aguas turbulentas.



El conductor, hermano de la menor, logró estabilizar el vehículo y salir con vida, pero ella fue arrastrada varios metros por la corriente.

Horas después, el cuerpo de la adolescente fue hallado entre unas balsas de madera retenidas por la misma quebrada.



Personal de Medicina Forense y autoridades policiales llegaron para realizar el levantamiento, sin embargo, la familia ya había iniciado el velatorio. Por ello, el fiscal de turno autorizó la entrega inmediata del cuerpo a los parientes para proceder con la sepultura.

Con este caso ya suman cuatro muertes por ahogamiento registradas en el país durante la Semana Morazánica.