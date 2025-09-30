  1. Inicio
Hombre y niña mueren ahogados por desbordamiento de río en La Paz

Jessica Milagro Díaz, de 10 años, murió ahogada en Yarula, La Paz. El cuerpo de su familiar fue encontrado la mañana de este martes.

 Foto: redes sociales
La Paz, Honduras.

Un hombre y una niña murieron tras las fuertes lluvias registradas en la comunidad de Huertas, Yarula, que provocaron el desbordamiento de ríos y quebradas.

La menor, de 10 años, fue identificada como Jessica Milagro Díaz, quien perdió la vida ayer por ahogamiento cuando intentaba cruzar junto a un pariente la quebrada.

Este martes, equipos de búsqueda localizaron el cuerpo de Ovidio Quintero, familiar de la niña, quien había sido reportado como desaparecido tras la tragedia.

Los restos de Jessica Milagro Díaz serán velados en la vivienda de su padre, Israel Díaz, ubicada en la aldea La Lajas, Yarula, La Paz. Su sepelio se llevará a cabo el miércoles 1 de octubre, a las 10:00 de la mañana, en el cementerio municipal de Yarula.

Hallazgo del cuerpo de Ovidio Quintero.

 (Foto: redes sociales)

La consternada familia expresó su agradecimiento por las muestras de solidaridad recibidas en estos momentos de dolor.

Las autoridades mantienen el monitoreo en la zona debido al riesgo de nuevas crecidas de ríos y quebradas ante la persistencia de las lluvias.

Copeco declaró alerta verde por 24 horas para los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Comayagua y Francisco Morazán.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

