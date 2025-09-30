Hombre y niña mueren ahogados por desbordamiento de río en La Paz

La Paz, Honduras.

Un hombre y una niña murieron tras las fuertes lluvias registradas en la comunidad de Huertas, Yarula, que provocaron el desbordamiento de ríos y quebradas. La menor, de 10 años, fue identificada como Jessica Milagro Díaz, quien perdió la vida ayer por ahogamiento cuando intentaba cruzar junto a un pariente la quebrada.

Este martes, equipos de búsqueda localizaron el cuerpo de Ovidio Quintero, familiar de la niña, quien había sido reportado como desaparecido tras la tragedia. Los restos de Jessica Milagro Díaz serán velados en la vivienda de su padre, Israel Díaz, ubicada en la aldea La Lajas, Yarula, La Paz. Su sepelio se llevará a cabo el miércoles 1 de octubre, a las 10:00 de la mañana, en el cementerio municipal de Yarula.

La consternada familia expresó su agradecimiento por las muestras de solidaridad recibidas en estos momentos de dolor. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Las autoridades mantienen el monitoreo en la zona debido al riesgo de nuevas crecidas de ríos y quebradas ante la persistencia de las lluvias.