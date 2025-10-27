El sorprendente cambio físico de José Inocente Valle desde su primera captura

El antes y el después de José Inocente Valle, quien fue detenido en Copán este lunes 27 de octubre, dos años después de recobrar su libertad tras cumplir una condena de ocho años por cargos relacionados a narcotráfico.
José Inocente es el menor de los hermanos Valle Valle, de los que Estados Unidos indicó en 2014 que eran importantes traficantes de drogas.
José Inocente Valle y su esposa (foto) fueron detenidos en octubre de 2014 en el sector de El Porvenir, en el departamento occidental de Copán, limítrofe con Guatemala.
José Inocente fue extraditado en el 2015. Fue condenado en enero de 2016 a 10 años de cárcel tras declararse culpable de delitos de narcotráfico, pero solo estuvo 8 años.
Su esposa, Marlen Amaya, cumplió una condena de seis años y salió en el 2021.
Esta es la foto de la cédula de José Inocente en el 2013 cuando tenía 32 años.
José Inocente no era considerado como uno de los principales líderes del clan Valle Valle. S
El 20 de agosto dew 2014, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos añadió al clan Valle y a su liderazgo -Miguel Arnulfo, José Reynerio y Luis Alonso- a su lista de capos (Kingpin list) como narcotraficantes extranjeros importantes.
Tras cumplir su condena, José Inocente fue deportado a Honduras el 31 de marzo de 2023, reincorporándose a territorio nacional.
José Inocente volvió a ser noticia este lunes 27 de octubre cuando fue detenido con cervezas contrabandeadas.
Su nueva detención por contrabando confirma la persistencia de conductas delictivas asociadas a individuos con antecedentes por crimen organizado.
La detención se efectuó durante un operativo de control en el Punto Fronterizo Interno de Tepemechín, municipio de La Entrada, Copán.
El arresto fue a las 5:30 pm, cuando las fuerzas policiales realizaban acciones de inspección vehicular en la zona de El Espíritu, Florida, Copán, como parte de las operaciones permanentes de vigilancia y control fronterizo. Fue sorprendido transportando de manera ilegal aproximadamente 600 cajas de cerveza a bordo de un camión marca ISUZU, modelo FTR, color blanco, año 1997