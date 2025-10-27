Asesinan a hombre en la colonia Primavera de Choloma

Choloma, Cortés

Un hombre identificado como Ángel María Alvarado Bejarano, de 47 años, fue asesinado la mañana de este lunes en la colonia Primavera de Choloma, norte de Honduras.

El crimen ocurrió aproximadamente a las 10:00 a.m., cuando vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego. El cuerpo de la víctima quedó tendido a orilla de una calle del sector.

En un inicio se manejó la versión de que Alvarado Bejarano había sido atacado a pedradas; sin embargo, la Policía Nacional confirmó que el hombre presentaba varios impactos de bala.

Residentes del lugar manifestaron su consternación, ya que la víctima era muy conocida y apreciada en la comunidad.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) acordonaron la zona y realizaron las diligencias correspondientes para recolectar indicios que ayuden a esclarecer el hecho.

Las autoridades aún investigan las causas del asesinato y no descartan ninguna hipótesis sobre el móvil del crimen.