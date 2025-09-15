"Mi hijo gritaba: ´¡Ayuda, ayuda!´", madre de niño desaparecido en SPS

San Pedro Sula, Cortés.

La tarde del domingo se convirtió en una pesadilla para la familia Bautista Guillén, ya que Elvis Eliú, un niño de apenas 11 años, desapareció mientras jugaba junto a su hermanito, un primo y dos amigos cerca de un riachuelo en la residencial Los Arcos de San Pedro Sula.

Lo que comenzó como un juego inocente terminó en desesperación y tragedia. Según relató su madre Keindy Guillén en entrevista con LA PRENSA, los niños habían salido a jugar mientras ella trabajaba, pese a que les había advertido que no se alejaran solos.

"Se me extravió el niño y después me molesté porque no debían andar solos, pero no me hicieron caso", dijo entre sollozos.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:00pm, y según la secuencia de los hechos contados por la madre, la corriente del riachuelo se volvió traicionera cuando Eliú y otro niño intentaron recuperar una chancleta que cayó al agua y que pertenecía a su hermanito.

"Se tiraron a sacar la chancleta y la corriente los arrastró. Mi hijo gritaba: '¡Ayuda, ayuda!', relató su madre, visiblemente angustiada.

Uno de los niños, que cayó milagrosamente sobre un palo, del cual se sujetó, fue rescatado y trasladado en ambulancia hacia el hospital Mario Catarino Rivas, de donde ya fue dado de alta.

En el caso de Eliú, desapareció ante la fuerza del agua que lo llevó por en medio junto al inspector Kevin Pérez, subjefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (Dnvt), al momento del intento de rescate.

La hermana de la madre llamó apresurada, Keindy pidió permiso en el trabajo y llegó corriendo a la escena.

Cinco niños estaban en el lugar: Elvis Eliú Bautista Guillén (11 años), su hermanito Erick Bautista Guillén (10), el primo Dominic Guillén (12) y los amigos Miguel Umaña (11) y Jefrey Gallardo (8).