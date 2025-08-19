Madre cubana pide ayuda para encontrar a su hijo desaparecido en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Una madre de origen cubano acudió al Diario LA PRENSA esta semana para pedir ayuda en la búsqueda de su hijo, desaparecido en territorio hondureño mientras intentaba llegar a Estados Unidos. Entre lágrimas, la mujer que pidió omitir su nombre, contó que su hijo, Abdrúbal Robles, de 38 años, era albañil en Cuba y salió de la isla el 31 de diciembre de 2024 con la esperanza de un futuro mejor. No obstante, solo dos días después, el 2 de enero de 2025, ese sueño se convirtió en una pesadilla para su familia, ya que fue la última vez que tuvieron contacto.

Abdrúbal viajaba con una prima y, según relató la madre, estaba en Cucuyagua, Copán, a pocas horas de la frontera con Guatemala cuando desapareció. Ese día, Robles y su madre hablaron por teléfono. "Mami, qué bonito está todo aquí", fueron sus últimas palabras. Desde entonces no ha vuelto a saber de él. La mujer narró que, según su sobrina, durante el trayecto Abdrúbal sufrió un ataque de pánico. Al detenerse el autobús para que los pasajeros estuvieran al baño, él salió corriendo y nunca más regresó.

La prima logró llegar a Estados Unidos, pero difiere de la versión que el "coyote" le dio a la madre y asegura que su primo se quedó mucho antes de cruzar la frontera, incluso antes de llegar a Cucuyagua. La madre explicó que en enero intentó viajar a Honduras para buscarlo, pero no pudo debido a su estatus migratorio. Finalmente logró llegar al país el 31 de julio para iniciar por su cuenta la búsqueda de su hijo desaparecido. "Ya fui a la policía, a la morgue y a la DPI. En Cucuyagua la gente me ayudó desde enero, pero no lo hemos encontrado. Estoy desesperada, no duermo, no vivo, pensando en qué le pasó a mi muchacho. Si me dijeran que se murió, sufriría, pero me resignaría porque lo peor es vivir con la incertidumbre", relató con la voz entrecortada.