Así buscan a policía y menor arrastrados por corriente de agua en San Pedro Sula

Cuerpo de Bomberos continúa la búsqueda del héroe policía que rescató a un niño, pero que junto a otro menor fue arrastrado por la fuerte corriente de agua.

San Pedro Sula

Equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Nacional mantienen un operativo especial en varios puntos de la ciudad. Esto ocurre luego de que un oficial de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y un menor fueran arrastrados por las corrientes de agua generadas por las lluvias del domingo.

La emergencia se registró en la residencial Los Arcos, cuando el agente policial se lanzó a un riachuelo con el objetivo de salvar a tres niños que corrían peligro. Su acción permitió poner a salvo a dos de ellos, pero él y otro menor desaparecieron entre la fuerza del caudal.

Acciones de búsqueda

Desde ese momento, cuadrillas de bomberos y personal de apoyo han extendido el rastreo hacia diferentes desembocaduras de agua pluvial en la ciudad. Los equipos inspeccionan canaletas y desagües en sectores como el bulevar del Sur, la colonia Valle de Sula, el barrio Cabañas, la colonia Honduras y la 27 calle, entre otros.

La labor de rescate incluye el uso de cuerdas, equipos de iluminación y el desplazamiento de unidades móviles en las zonas donde se cree que la corriente pudo arrastrar a las víctimas.

Coordinación y apoyo ciudadano

Las autoridades hicieron un llamado a la población para facilitar información al 9-1-1 que pueda ayudar en la ubicación del agente y del menor. Además, reiteraron que el operativo se mantendrá activo hasta agotar todas las posibilidades de localización.

