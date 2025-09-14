Así buscan a policía y menor arrastrados por corriente de agua en San Pedro Sula

San Pedro Sula

Equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Nacional mantienen un operativo especial en varios puntos de la ciudad. Esto ocurre luego de que un oficial de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y un menor fueran arrastrados por las corrientes de agua generadas por las lluvias del domingo.

La emergencia se registró en la residencial Los Arcos, cuando el agente policial se lanzó a un riachuelo con el objetivo de salvar a tres niños que corrían peligro. Su acción permitió poner a salvo a dos de ellos, pero él y otro menor desaparecieron entre la fuerza del caudal.