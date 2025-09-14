¿Quién es el héroe policial que fue arrastrado por corriente al rescatar a niños en SPS?

Fotos recientes de Kevin Pérez Vargas, el héroe policial que fue arrastrado por las aguas tras intentar rescatar a dos menores. Es jefe de Siat acá en sps
La Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional, lamentó el trágico suceso en el que el inspector de Policía Kevin Pérez Vargas, sub jefe de la Sección de Accidentes de Tránsito de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), desapareció junto a otro menor.
El hecho ocurrió en la residencial Los Arcos la tarde de este domingo 14 de septiembre.
Según el informe oficial, el inspector Pérez Vargas fue la única persona que, sin titubear, se lanzó a las aguas crecidas con el propósito de rescatar a los niños, quienes se encontraban en inminente peligro.
Uno de los menores rescatados por el agente policial cuando era atendido por los Bomberos y la Cruz Roja.
Lo hecho por Pérez Vargas refleja la más alta vocación de servicio y entrega al prójimo, destacó la institución policial en un comunicado.
Hasta el momento, pese a la acción inmediata de los equipos de búsqueda y rescate de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y demás instituciones de socorro, ni el inspector ni el menor han sido encontrados.
Debido a la magnitud de la corriente y al tiempo transcurrido, las autoridades presumen la pérdida de sus vidas, un desenlace que ha generado pesar en la corporación policial y en la ciudadanía hondureña.
La Secretaría de Seguridad expresó sus condolencias y oraciones a las familias afectadas, reconociendo en este acto de entrega y sacrificio un ejemplo de heroísmo policial.
La Policía Nacional hizo un llamado a la población a mantener la esperanza, colaborar con cualquier información que contribuya a las labores de búsqueda a través de la línea de emergencia 911 y unirse en oración por el eterno descanso del inspector y del menor.