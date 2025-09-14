Policía y menor desaparecen tras ser arrastrados por fuerte corriente de agua en SPS

San Pedro Sula, Honduras

Momentos de angustia se viven en la residencial Los Arcos de San Pedro Sula, luego de que un oficial de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y un menor fueran reportados como desaparecidos tras ser arrastrados por las corrientes de un riachuelo.

Según la información preliminar, el oficial Pérez se lanzó al agua para rescatar a tres niños, quienes estaban en inminente peligro debido al incremento del caudal provocado por las intensas lluvias registradas la tarde de este domingo en la ciudad.

La rápida acción valiente del oficial hizo que dos de los menores fuera rescatado, no así, un infante que fue arrastrado junto a él por las fuertes corrientes de agua del riachuelo.