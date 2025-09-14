  1. Inicio
Policía y menor desaparecen tras ser arrastrados por fuerte corriente de agua en SPS

Según la información preliminar, el oficial se lanzó al agua para rescatar a los niños, quienes estaban en inminente peligro debido al incremento del caudal provocado por las intensas lluvias

Policía y menor desaparecen tras ser arrastrados por fuerte corriente de agua en SPS

Momento en que uno de los menores desaparecidos es rescatado y atendido tras ser arrastrado por una fuerte corriente de agua en San Pedro Sula.
San Pedro Sula, Honduras

Momentos de angustia se viven en la residencial Los Arcos de San Pedro Sula, luego de que un oficial de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y un menor fueran reportados como desaparecidos tras ser arrastrados por las corrientes de un riachuelo.

Según la información preliminar, el oficial Pérez se lanzó al agua para rescatar a tres niños, quienes estaban en inminente peligro debido al incremento del caudal provocado por las intensas lluvias registradas la tarde de este domingo en la ciudad.

La rápida acción valiente del oficial hizo que dos de los menores fuera rescatado, no así, un infante que fue arrastrado junto a él por las fuertes corrientes de agua del riachuelo.

Hasta ahora no se ha confirmado la identidad del menor desaparecido, mientras equipos de búsqueda y rescate trabajan de manera inmediata en la zona para dar con su paradero.

La Policía Nacional hizo un llamado a la población a comunicarse al número de emergencia 9-1-1 en caso de tener información que pueda contribuir con las labores de rescate.

Asimismo, las autoridades expresaron su solidaridad con las familias afectadas y elevaron oraciones por la pronta aparición con vida del oficial y el menor.

Redacción La Prensa
