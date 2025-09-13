VIDEO: Cámara graba a mujer robando pertenencias en carro de periodista de LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras

Una cámara de seguridad dejó en evidencia a una mujer en el momento en que abría un vehículo y sustraía varias pertenencias del interior, hecho ocurrido en las últimas horas en las instalaciones de un negocio sampedrano contra una periodista de LA PRENSA.

En las imágenes se observa cómo la fémina junto a un hombre, con total calma, se acercan al automotor estacionado y aprovecha la ausencia del propietario para revisar el interior. Segundos después, abre la puerta y se toma varios minutos para sacar objetos personales, que coloca en una bolsa antes de retirarse de la escena.