VIDEO: Cámara graba a mujer robando pertenencias en carro de periodista de LA PRENSA

Una cámara de seguridad dejó en evidencia a una mujer en el momento en que abría un vehículo y sustraía varias pertenencias del interior, hecho ocurrido en las últimas horas en las instalaciones de un negocio sampedrano contra una periodista de LA PRENSA.
En las imágenes se observa cómo la fémina junto a un hombre, con total calma, se acercan al automotor estacionado y aprovecha la ausencia del propietario para revisar el interior. Segundos después, abre la puerta y se toma varios minutos para sacar objetos personales, que coloca en una bolsa antes de retirarse de la escena.
La víctima del robo es una comunicadora sampedrana de este medio de comunicación, quien al percatarse de la desaparición de sus pertenencias pidió revisar las cámaras de vigilancia de la zona y descubrió el momento exacto en que la mujer cometía el delito.
Según testimonio de la periodista, la mujer se llevó una computadora y otros artículos personales. Procedió hacer la respectiva denuncia para dar con el paradero de los presuntos ladrones.