¿Quiénes eran los jovencitos que murieron en el accidente vial en Zacapa?

El municipio de Zacapa, Santa Bárbara, llora la terrible muerte de dos menores de edad en un terrible accidente de tránsito.
El fatal percance vial ocurrió la tarde de ayer, domingo, cerca del desvío hacia Zacapa, en la carretera que conecta la CA-5 con los municipios del sur del departamento de Santa Bárbara.
El choque se produjo entre un carro pickup, donde iban los jovencitos, y un turismo Honda Civic.
Uno de los jovencitos fallecidos fue identificado como Ángel Guardado, de 17 años de edad.
El otro menor respondía al nombre de Daniel, quien tenía apenas 13 años, según indicaron familiares.
Los jovencitos iban en la paila del pickup en el momento del brutal impacto entre ambos automotores.
Los cuerpos sin vida de Ángel y Daniel quedaron tirados en medio de la carretera.
Los presentes en la escena se mostraron conmocionados por la magnitud de esta tragedia en Zacapa.
Los menores de edad regresaban de un retiro espiritual en una iglesia aledaña al sector, según manifestaron algunas de las personas que salieron ilesas del accidente.
La Policía Nacional indicó que se inició una investigación y se requirió a los conductores de ambos vehículos para deducir responsabilidad.