Video: niños jugaban en el agua antes de ser arrastrados por la corriente en SPS

Una cámara de seguridad captó el instante en que un grupo de niños se exponía al peligro antes de ser arrastrados por una fuerte corriente de agua en la residencial Los Arcos de San Pedro Sula.
El video muestra a un grupo de menos nadar en las turbulentas aguas, sin medir las consecuencias. En las imágenes se ven a cuatro pequeños.
Las autoridades informaron que el agente policial Kevin Pérez Vargas se lanzó a un riachuelo con el objetivo de salvar a tres niños que corrían peligro. Su acción permitió poner a salvo a dos de ellos, pero él y otro menor fueron arrastrados.
La búsqueda se ha extendido hacia diferentes desembocaduras de agua pluvial en la ciudad.
Los equipos inspeccionan canaletas y desagües en sectores como el bulevar del Sur, la colonia Valle de Sula, el barrio Cabañas, la colonia Honduras y la 27 calle, entre otros.
¿Qué pasó con el oficial Kevin Pérez Vargas?
La Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional, lamentó el trágico suceso en el que el inspector de Policía Kevin Pérez Vargas, sub jefe de la Sección de Accidentes de Tránsito de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
El hecho ocurrió en medio de la emergencia provocada por las intensas lluvias. Según el informe oficial, el inspector Pérez Vargas fue la única persona que, sin titubear, se lanzó a las aguas crecidas con el propósito de rescatar a los niños, quienes se encontraban en inminente peligro.
ebido a la magnitud de la corriente y al tiempo transcurrido, las autoridades presumen la pérdida de sus vidas, un desenlace que ha generado pesar en la corporación policial y en la ciudadanía hondureña.