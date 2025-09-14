  1. Inicio
Ellos son el niño y el policía arrastrados por corriente de agua en San Pedro Sula

Elvis Eliú Bautista Guillén es el pequeño que fue arrastrado por las aguas. El oficial es Kevin Pérez Vargas, quien es el jefe de Siat en San Pedro Sula

Ellos son el niño y el policía arrastrados por corriente de agua en San Pedro Sula
1 de 10

A la izquierda, Elvis Eliú Bautista Guillén, el niño que fue arrastrado por la corriente de las aguas pluviales de la residencial Los Arcos en San Pedro Sula. A la derecha, el oficial Kevin Pérez, el inspector de policía que intentó rescatarlo.
Ellos son el niño y el policía arrastrados por corriente de agua en San Pedro Sula
2 de 10

Una cámara de un hotel cercano a la tragedia captó, minutos antes, a un grupo de niños nadando en las aguas.
Ellos son el niño y el policía arrastrados por corriente de agua en San Pedro Sula
3 de 10

El informe preliminar indicar que tres niños eran llevados por las aguas y el agente Pérez a rriesgo su vida por rescatarlos.
Ellos son el niño y el policía arrastrados por corriente de agua en San Pedro Sula
4 de 10

Uno de los menores que puso a salvo Kevin Pérez, quien es subjefe de la Sección de Accidentes de Tránsito de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
Ellos son el niño y el policía arrastrados por corriente de agua en San Pedro Sula
5 de 10

Según testigos, el agente rescató a dos de los pequeños, pero uno no corrió con la misma suerte y junto con Pérez fueron arrastrados por las turbulentas aguas.
Ellos son el niño y el policía arrastrados por corriente de agua en San Pedro Sula
6 de 10

El menor que fue arrastrados por las aguas es Elvis Eliú Bautista Guillén, de apenas 11 años.
Ellos son el niño y el policía arrastrados por corriente de agua en San Pedro Sula
7 de 10

Elvis Eliú residía en la colonia Islas de El Progreso.
Ellos son el niño y el policía arrastrados por corriente de agua en San Pedro Sula
8 de 10

Los equipos de rescate inspeccionan canaletas y desagües en sectores como el bulevar del Sur, la colonia Valle de Sula, el barrio Cabañas, la colonia Honduras y la 27 calle, entre otros.
Ellos son el niño y el policía arrastrados por corriente de agua en San Pedro Sula
9 de 10

Debido a la magnitud de la corriente y el tiempo transcurrido, se presume la pérdida de sus vidas, un desenlace que llena de dolor a toda la institución policial y al pueblo hondureño.
Ellos son el niño y el policía arrastrados por corriente de agua en San Pedro Sula
10 de 10

La Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la esperanza, colaborar con cualquier información que contribuya a las labores de búsqueda a través de la línea de emergencia 9-1-1, y unirse en oración por el eterno descanso del Inspector y de los menores.
