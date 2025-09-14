Ellos son el niño y el policía arrastrados por corriente de agua en San Pedro Sula

A la izquierda, Elvis Eliú Bautista Guillén, el niño que fue arrastrado por la corriente de las aguas pluviales de la residencial Los Arcos en San Pedro Sula. A la derecha, el oficial Kevin Pérez, el inspector de policía que intentó rescatarlo.
Una cámara de un hotel cercano a la tragedia captó, minutos antes, a un grupo de niños nadando en las aguas.
El informe preliminar indicar que tres niños eran llevados por las aguas y el agente Pérez a rriesgo su vida por rescatarlos.
Uno de los menores que puso a salvo Kevin Pérez, quien es subjefe de la Sección de Accidentes de Tránsito de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
Según testigos, el agente rescató a dos de los pequeños, pero uno no corrió con la misma suerte y junto con Pérez fueron arrastrados por las turbulentas aguas.
El menor que fue arrastrados por las aguas es Elvis Eliú Bautista Guillén, de apenas 11 años.
Elvis Eliú residía en la colonia Islas de El Progreso.
Los equipos de rescate inspeccionan canaletas y desagües en sectores como el bulevar del Sur, la colonia Valle de Sula, el barrio Cabañas, la colonia Honduras y la 27 calle, entre otros.
Debido a la magnitud de la corriente y el tiempo transcurrido, se presume la pérdida de sus vidas, un desenlace que llena de dolor a toda la institución policial y al pueblo hondureño.
La Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la esperanza, colaborar con cualquier información que contribuya a las labores de búsqueda a través de la línea de emergencia 9-1-1, y unirse en oración por el eterno descanso del Inspector y de los menores.