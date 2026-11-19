Tegucigalpa, Honduras. Un hombre conocido con el alias de “Pitota”, señalado como presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), fue detenido durante una operación policial desarrollada en la colonia Montes de Bendición, en la capital hondureña.

La captura se efectuó mediante un allanamiento de vivienda coordinado por agentes de la Policía Nacional y unidades especializadas, como parte de las investigaciones contra personas presuntamente vinculadas con estructuras criminales.

Según el informe de las autoridades, el sospechoso sería un miembro activo de la MS-13 y tendría el rango de homeboy dentro de la organización.