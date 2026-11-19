Tegucigalpa, Honduras. Un hombre conocido con el alias de “Pitota”, señalado como presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), fue detenido durante una operación policial desarrollada en la colonia Montes de Bendición, en la capital hondureña.
La captura se efectuó mediante un allanamiento de vivienda coordinado por agentes de la Policía Nacional y unidades especializadas, como parte de las investigaciones contra personas presuntamente vinculadas con estructuras criminales.
Según el informe de las autoridades, el sospechoso sería un miembro activo de la MS-13 y tendría el rango de homeboy dentro de la organización.
Uno de los detalles que llamó la atención de los investigadores fue que el detenido aparentemente había modificado uno de sus tatuajes para evitar ser relacionado con la pandilla.
De acuerdo con la Policía, alias “Pitota” se habría cubierto recientemente un tatuaje alusivo a la Mara Salvatrucha con otro diseño, presuntamente con la intención de ocultar su pertenencia a dicha estructura.
Sin embargo, esta modificación no impidió que los agentes continuaran con las diligencias que permitieron localizarlo y ejecutar su captura.
El hombre fue requerido por suponerlo responsable del delito de asociación terrorista y posteriormente quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento judicial correspondiente.