Los tres acusados de terrorismo conocerán hoy resolución

TEGUCIGALPA

Después de dos días consecutivos concentrados en la evacuación de las pruebas aportadas, especialmente por el Ministerio Público, el juez que conoce la causa en la que se involucra a tres hombres acusados de actos terroristas decidió que mañana dictará la resolución.

Luego de terminada esa etapa de la audiencia inicial en la causa instruida para Perfecto Jesús Enamorado Paz, Arcadio Corrales Estrada y Antonio David Kattán Rivera, ayer el togado concretó que hoy a la 1:30 pm se conocerá el futuro legal de los tres hondureños.

Los señalados son acusados por actos preparatorios para hechos punibles y asociación terrorista en contra de Manuel Zelaya, expresidente de la república y actual asesor de la presidenta Xiomara Castro.

Familiares de los tres imputados han declarado que sus parientes ni siquiera se conocían entre sí, que los audios sí son reales, pero que se enviaron en el marco de una plática común y corriente, en un grupo de WhatsApp, entre amigos y egresados de un instituto de San Pedro Sula, en el caso de Antonio Kattán.