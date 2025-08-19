Arrestan a soldado acusado de homicidio de pescador en el Lago de Yojoa

Santa Cruz de Yojoa

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el incidente ocurrió el lunes 18 de agosto, alrededor de las 18:30 horas, en las orillas del Lago de Yojoa, donde varias personas se encontraban pescando.

En respuesta a un hecho violento registrado en Cortés, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) arrestaron en flagrancia a Carlos Otoniel Alvarado Ramírez, un soldado de infantería naval, señalado como presunto responsable del delito de homicidio.

En ese momento, la víctima y un acompañante fueron sorprendidos por un grupo de militares, lo que provocó que intentaran huir hacia sus motocicletas. Durante la persecución se realizaron disparos, impactando una bala en la pierna izquierda de Merlyn Orlando Moreno Arriaga, quien posteriormente perdió la vida.

El equipo de la Unidad Metropolitana de Investigación Criminal #13 (UMIC-13), tras labores de investigación y recolección de pruebas en la escena, logró identificar y detener al presunto responsable en la aldea El Cacao, municipio de Santa Cruz de Yojoa.

El detenido, un joven de 20 años originario de la misma zona, fue capturado en posesión de un arma de fuego modelo M-16 calibre 5.56 mm, junto con un cargador de metal que contenía cinco cartuchos sin percutir.

El imputado enfrentará cargos por el delito de homicidio en perjuicio de Merlyn Orlando Moreno Arriaga. Tanto él como la evidencia recolectada fueron remitidos al Ministerio Público, donde se dará inicio al proceso legal conforme a la legislación vigente.

