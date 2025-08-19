  1. Inicio
Hallan cuerpo ensabanado en el anillo periférico de Tegucigalpa

Un cuerpo atado de pies y manos fue encontrado en un solar baldío del sector de Las Casitas.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido.

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras.

El cuerpo de un hombre fue encontrado sin vida en el anillo periférico, a la altura del sector de Las Casitas, al sur de Tegucigalpa.

De acuerdo con informes preliminares, el cuerpo fue arrojado en un solar baldío alrededor de las 6:00 de la mañana desde un vehículo en el que se transportaban personas no identificadas.

El cadáver fue encontrado debajo de una sábana, atado de pies y manos, causando un fuerte impacto entre los residentes del sector.

 (Foto: LA PRENSA)

Agentes de la Policía Nacional y de Medicina Forense del Ministerio Público acudieron al lugar para realizar el reconocimiento y levantamiento del cadáver, que será trasladado a la morgue capitalina.

