Hallan cuerpo ensabanado en el anillo periférico de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

El cuerpo de un hombre fue encontrado sin vida en el anillo periférico, a la altura del sector de Las Casitas, al sur de Tegucigalpa.

De acuerdo con informes preliminares, el cuerpo fue arrojado en un solar baldío alrededor de las 6:00 de la mañana desde un vehículo en el que se transportaban personas no identificadas.