Muere en el hospital jovencita que fue atacada a tiros en La Ceiba

Una joven fue atacada a tiros la mañana del lunes en la colonia 1 de Mayo de La Ceiba.
La víctima fue identificada como Anna Dominga Martínez, de 25 años de edad.
Según testigos, la muchacha fue interceptada por desconocidos armados que le dispararon en varias ocasiones.
Gravemente herida, la joven fue llevada de emergencia al Hospital Atlántida.
Debido a la gravedad de los impactos de bala, fue trasladada a San Pedro Sula.
Pese a los esfuerzos médicos, Anna Dominga murió horas después en un centro asistencial sampedrano.
Anna residía en la colonia Rodas Alvarado, en el sector conocido como La Tranca, cerca del aeropuerto Golosón.
Autoridades policiales montaron un operativo en la zona para dar con los responsables de este hecho violento en La Ceiba.
La Policía desconoce, hasta el momento, el móvil del crimen. Sin embargo, se presume que la expareja de la joven, quien se encuentra en prisión, podría estar involucrado en el asesinato.
El crimen ha generado consternación entre vecinos y amigos de la joven ceibeña.