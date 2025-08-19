"Carita" estaría cumpliendo 17 años; el tierno mensaje de su madre

La historia de "Carita" fue dada a conocer en Diario La Prensa y luego de un video del influencer "Soy Rosel", conmovió a las redes sociales.
El 12 de julio de 2025, Yajaira recibió un golpe a su corazón, su hijo Víctor Aarón Mejía Córdoba había sido asesinado en el segundo anillo de San Pedro Sula.
El jovencito presentaba varios impactos de bala en su cuerpo muy temprano en la mañana.
Yajaira lucía impotente, el segundo de los tres hijos que le sobrevivían, yacía muerto en medio de los árboles del lugar.
Este 18 de agosto, el jovencito habría cumplido 17 años y su madre no puede ocultar el dolor por su ausencia.
"Mi hijo era carismático", dijo al explicar el por qué le decían Carita.
El dolor está latente, pero Yajaira se sobrepone ante el vacío en su casa. "Todos los años hacíamos convivios con toda la familia", recuerda en un diálogo con Diario La Prensa.
"Cada año nos reuníamos y hacíamos convivios. Ayer le llevamos flores", contrastó el presente con el pasado.
De momento, las autoridades no han confirmado si hay sospechosos o si existe alguna hipótesis.
"No dicen nada, todo se lo dejo a Dios", dice Yajaira desde el barrio Guadalupe en donde ahora solo quedan los recuerdos de este jovencito que se ganaban la vida limpiando vidrios de los carros en las calles de San Pedro Sula.