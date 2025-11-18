Solicitan 16 años de prisión y una multa de L3 millones para “La Nena”

En la audiencia de individualización, la Fiscalía solicitó este martes una pena de 16 años de reclusión y el pago de una multa de tres millones de lempiras contra Hellin Damaris Fajardo Hernández, alias “La Nena”, considerada una de las principales cabecillas de la pandilla 18, por el delito de extorsión, de acuerdo con el Ministerio Público.
De acuerdo con las investigaciones, Fajardo imponía el cobro del “impuesto de guerra” a los dueños de negocios y empresas del transporte en el barrio Chamelecón.
La joven fue detenida durante un operativo dirigido por la FESCCO en conjunto con la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAPMCO).
La patrona del mal
Otra mujer, identificada como Martha Yessenia López Escobar, de 38 años, fue detenida el pasado 16 de noviembre durante un operativo en la colonia Henry Suazo, en San Juan Pueblo, La Masica, Atlántida, por el supuesto delito de narcotráfico y asociación ilícita.
Según las investigaciones, López se desempeñaba como docente en la zona, al tiempo que estaría colaborando con la Pandilla 18, lo que generó otra línea de investigación.
También se informó que esta mujer era conocida en la estructura criminal con el alias de “La patrona del mal”.
Los agentes le decomisaron 45 envoltorios con supuesta marihuana, dos balanzas digitales y un teléfono celular, objetos que ahora serán analizados como evidencia dentro del proceso investigativo.