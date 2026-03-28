Un "agujero negro": así describen al centro de detención Alligator Alcatraz

Al realizar un <b>análisis geográfico,</b> se determinó que las 45 personas fallecieron en 12 estados diferentes (tomando como referencia el último centro de detención donde se encontraban), además de una muerte ocurrida en Puerto Rico. Texas se posiciona como el estado con más decesos, al registrar 12, seguido de Florida con nueve y California con cinco.En Florida, las personas que han muerto bajo custodia del ICE en el último año incluyen a Isidro Pérez, un ciudadano cubano de 75 años que había vivido en Estados Unidos durante 60 años; Marie Blaise, una mujer haitiana que murió en el <b>Broward Transitional Center</b>; y Johnny Noviello, un ciudadano canadiense que falleció en el centro federal de detención en Miami tras sufrir complicaciones cardíacas.Este rotativo encontró que, de los 45 fallecidos, 22 eran de nacionalidades distintas de los continentes americano, asiático, africano y europeo. Doce de ellos eran originarios de México, siendo el país con más ciudadanos muertos mientras estaban bajo la jurisdicción del ICE.