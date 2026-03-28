Un "agujero negro": así describen al centro de detención Alligator Alcatraz

Miami, Florida

Hacinados en condiciones inhumanas, sin acceso real a abogados, con comunicaciones vigiladas y sin información pública sobre su paradero, así operan centros de detención migratoria en Estados Unidos, según denuncias que exponen un sistema con fallas estructurales y posibles violaciones constitucionales. El abogado Paul Chávez, director del programa de litigio de impacto de Americans for Immigrant Justice (AIJ), explicó los procesos legales: "Hemos presentado impugnaciones a las condiciones en los centros de detención".

El caso más crítico apunta al centro de detención en el sur de Florida conocido como “Alligator Alcatraz”. "Cuando abrió sus puertas era un verdadero agujero negro", dice el abogado. Personas detenidas sin posibilidad de contacto con el exterior y sin mecanismos para ser localizadas por sus familiares o representantes legales. El centro operó inicialmente sin protocolos básicos. El abogado contó que el Gobierno de Estados Unidos aseguraba que era una instalación temporal, "por lo que no tenían ningún proceso establecido para que las personas pudieran contactar a sus abogados ni para que los abogados pudieran contactarlos". Tampoco un tribunal al que puedan acudir ni para pagar fianza, pese a tratarse de detenciones civiles y no penales. En la práctica, esto dejó a cientos de personas en un limbo legal. Americans for Immigrant Justice presentó una demanda amparada en la Primera Enmienda, que defiende el derecho de las personas a buscar asesoría legal y de los abogados a ofrecerla. También apeló a la Quinta Enmienda, que les otorgaba el derecho a buscar amparo en un tribunal de inmigración. Aunque las autoridades aseguran haber implementado medidas tras las demandas, para el abogado, los cambios no son suficientes. "Todavía no las hemos visto escritas ni publicadas en ningún lugar". Las llamadas con los abogados siguen siendo monitoreadas y grabadas, incluso las de familiares, y el acceso a conversaciones confidenciales es limitado o nulo. Uno de los puntos más alarmantes es que apenas hay dos teléfonos para cerca de 1,500 detenidos, lo que equivale a uno por cada 750 personas. La cifra está muy por debajo de los estándares nacionales, que establecen al menos dos teléfonos por cada 25 detenidos, segpun el abgado. El acceso a defensa legal también enfrenta obstáculos severos. A diferencia de otros centros del país, donde los abogados pueden presentarse directamente siempre y cuando no estén en confinamiento o en hora de almuerzo: "Durante el horario laboral, puedes ver a tu cliente. Pero no en Alligator Alcatraz. Allí, todos deben presentar una solicitud con anticipación para programar una cita. Al principio, algunas personas eran trasladadas justo antes de la cita programada", lamentó Chávez. En Alligator Alcatraz tampoco existe información pública sobre cómo contactar a los detenidos. El sistema oficial de localización presenta fallas, con registros tardíos, lo que deja a las familias sin saber el paradero de sus seres queridos.

Las autoridades han admitido que el centro era una instalación temporal. Además, mientras el estado de Florida lo define como una instalación estatal, en otros procesos el gobierno federal ha negado esa condición. También hay otra impugnación porque el centro de detención fue abierto sin estudios ambientales obligatorios en Estados Unidos, por lo que un juez ordenó su cierre en 2025; sin embargo, la decisión fue suspendida tras una apelación. Las demandas de los abogados buscan no solo corregir las condiciones, sino también dejar en evidencia lo que organizaciones aseguran: se trata de un centro de detención de migrantes que prioriza el control sobre sus derechos.

Hacinamiento

La abogada Jodi Goodwin informó que el centro de detención con más capacidad es el de El Paso, Texas. "Tiene capacidad para 5,000 personas; lo acabaron de cerrar y reabrieron el mismo día. Hubo tantas quejas de las condiciones que tuvieron que cambiar la administración". Hay otro en Puerto Isabel, Texas, con capacidad desde 1,200, pero hay 2,000 migrantes detenidos. "Durante el gobierno de Obama, la capacidad de los centros de detención en Estados Unidos era de 42,000 personas, el doble de lo que existía antes. Hoy la cifra asciende a 83,000 y seguirá aumentando". La abogada experta en defensa a migrantes se preguntó: "¿Dónde van a ubicar a los 55,000 hondureños que perderán el TPS? Se suman 35,000 nicaragüenses, 14,000 nepalíes y el próximo año vence el beneficio para los salvadoreños. A los venezolanos ya se les venció. ¿Dónde los van a poner?".

" Una vez detenido, hay que entender que las reglas han cambiado: las opciones de protección son más limitadas y ya no es posible obtener libertad bajo fianza” Jodi Goodwin, abogada de migración

Americans for Immigrant Justice también ha documentado condiciones preocupantes en centros de detención, incluyendo hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos y limitaciones para comunicarse con abogados o familiares. En abril de 2025, AIJ presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas documentando graves abusos de derechos humanos contra inmigrantes detenidos en el centro de procesamiento de Krome (Krome North Service Center) ubicado en el área metropolitana de Miami, Florida. Encontró separación de niños de sus familias y condiciones de detención en violación del derecho internacional de los derechos humanos. En algunos casos, según los informes, las personas detenidas deben turnarse para dormir por falta de espacio o permanecen en condiciones sanitarias deficientes. Andrés González, gerente de Comunicaciones y Relaciones con Medios de Americans for Immigrant Justice, compartió que documentaron a personas que eran obligadas a dormir sin suficiente espacio ni poder cubrirse del frío extremo en estos centros de detención. "Un hombre dormía sentado en un inodoro y otro dormía justo al lado del inodoro. Reportamos condiciones sanitarias repugnantes en las áreas de detención y privación de instalaciones para bañarse". El informe detallaba que "70 personas estaban confinadas en una habitación con dos inodoros y dos duchas. En un caso, los guardias dieron a las personas detenidas un balde para que hicieran sus necesidades frente a los demás". Las denuncias revelan tratos inhumanos. Documentaron que en el centro de procesamiento de Krome personas detenidas gritaban pidiendo ayuda para mujeres que tenian fuertes dolores, pero un guardia se negó diciendo: “No es mi problema”. "La intervención ocurrió después de que una de las mujeres enfermas se desmayó tras vomitar seis veces. Un hombre buscó ayuda médica por dolor, pero los guardias "se rieron y dijeron que lo estaba fingiendo”. Más tarde dio positivo por tuberculosis. El aislamiento del contacto con familiares y abogados, es con el objetivo en parte de coaccionar a las personas para que renuncien a procedimientos legales y acepten la deportación.

En junio de 2025, Americans for Immigrant Justice y Human Rights Watch hicieron un reportaje acerca de tres centros de detención: Krome North Service Processing Center (Krome), the Broward Transitional Center (BTC), and the Federal Detention Center (FDC). ¿Y qué fue lo que encontraron? Situaciones iguales a Krome: Las personas fueron detenidas, encadenadas durante largos periodos en autobuses sin comida, ni baños, ni agua funcionales. Hacinamiento extremo en celdas de detención congelante donde los detenidos eran obligados a dormir sobre pisos de concreto frío bajo iluminación fluorescente constante. A muchas personas se les negó acceso a higiene básica y atención médica. Hubo restricciones al acceso de apoyo legal y psicológico. En julio de 2025, AIJ participó en audiencias públicas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En octubre de ese mismo año, la organización elaboró un informe de seguimiento, también presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual aún documentó desapariciones de personas detenidas y falta de transparencia en su detención, así como detenciones arbitrarias en condiciones que ponen en peligro la vida y un aumento vertiginoso de arrestos ilegales, detenciones y deportaciones.

Muertes en centros de detención

Según Washington Office on Latin America, al menos 10 personas han muerto este año bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), hasta marzo de 2026. En 2025 se registró el año más letal del ICE en dos décadas. En algunos casos, como un mexicano origianario de Veracruz, el Gobierno de Estados Unidos dijo que se había suicidado. Para la abogada Jodi Goodwin es una narrativa. "Entiendo que una persona pueda deprimirse y debilitarse mentalmente en las condiciones horribles de los centros de detención del ICE, al punto de pensar que sería mejor morir que seguir allí. Sin embargo, existen políticas que deben cumplirse: brindar atención médica, apoyo en salud mental y aplicar el sentido común al tratar con personas enferma”. Rercordó que ha tenido clientes migrantes que fueron baleados por la Patrulla Fronteriza, y "el caso fue cubierto, desaparecieron las evidencias".

LA PRENSA Premium documentó las muertes de personas que se encontraban bajo custodia del ICE, con base en los comunicados emitidos por esta institución desde enero de 2025 hasta marzo de 2026. El 16 de febrero de 2026 se registró en Miami la muerte de Jairo García-Hernández, un hombre de 27 años originario de Guatemala, quien estaba detenido en el Larkin Community Hospital Behavioral Health Center, en Hollywood, Florida. El equipo logró contabilizar la muerte de 45 personas desde que Donald Trump asumió su segundo mandato como presidente de Estados Unidos. De estos decesos, 32 ocurrieron en 2025 y, en lo que va de este año, se acumulan 13. Además, se resalta que, del total de víctimas, solo una era mujer. De igual forma, se incluyen los casos de dos hombres que fueron asesinados por un francotirador que disparó hacia un centro de detención. Este hecho ocurrió en septiembre de 2025 en Dallas, Texas, donde las víctimas fueron identificadas como Norlan Guzmán Fuentes y Miguel Ángel García Hernández.

Al realizar un análisis geográfico, se determinó que las 45 personas fallecieron en 12 estados diferentes (tomando como referencia el último centro de detención donde se encontraban), además de una muerte ocurrida en Puerto Rico. Texas se posiciona como el estado con más decesos, al registrar 12, seguido de Florida con nueve y California con cinco. En Florida, las personas que han muerto bajo custodia del ICE en el último año incluyen a Isidro Pérez, un ciudadano cubano de 75 años que había vivido en Estados Unidos durante 60 años; Marie Blaise, una mujer haitiana que murió en el Broward Transitional Center; y Johnny Noviello, un ciudadano canadiense que falleció en el centro federal de detención en Miami tras sufrir complicaciones cardíacas. Este rotativo encontró que, de los 45 fallecidos, 22 eran de nacionalidades distintas de los continentes americano, asiático, africano y europeo. Doce de ellos eran originarios de México, siendo el país con más ciudadanos muertos mientras estaban bajo la jurisdicción del ICE.

El segundo país con más ciudadanos fallecidos es Honduras, con cuatro casos reportados, seguido de China y Haití, con tres casos cada uno.

Por otro lado, se clasificó el lugar donde perdieron la vida estas personas: veintinueve murieron en hospitales a los que fueron trasladados tras presentar complicaciones de salud. Otras 12 murieron en su respectivo centro de detención; una persona perdió la vida en la carretera cuando las autoridades se dirigían a trasladarla al centro de detención, y otra fue abatida a disparos al oponerse a su aprehensión.

Listado de víctimas