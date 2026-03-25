El laberinto legal que enfrentan los migrantes en Estados Unidos

Otra parte impugnada es la Sección 10, que penaliza el transporte hacia Florida de personas que ingresaron sin inspección. Chávez explicó que esta disposición podría criminalizar a trabajadores agrícolas, organizaciones comunitarias e incluso familiares."Algunos de nuestros clientes son la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida. Sus miembros son, por supuesto, trabajadores agrícolas. Como saben, los trabajadores agrícolas viajan por todo el país, de estado a estado, dependiendo del cultivo en el que trabajen. Por lo tanto, tienen que entrar y salir de Florida. Esta ley podría criminalizarlos a ellos o a quienes los transportan".