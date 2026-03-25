La frontera invisible: así vigilan el Caribe y Florida

<b>LA PRENSA</b> recorrió, junto a dos oficiales de CBP, calles de Fort Lauderdale para conocer de cerca el proceso de detención de migrantes.Los operativos diarios de la CBP incluyen arresto y procesamiento de personas; ellos ya están entrenados para detectar personas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos. Los agentes utilizan pruebas y verificaciones para confirmar la situación migratoria.Mientras Anaya, quien acompañaba a los periodistas en el recorrido a bordo de una patrulla, explicaba el proceso, recibieron una alerta por radio. La <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.flhsmv.gov/safety-center/human-trafficking/florida-highway-patrol-law-enforcement-es/" target="_blank">Patrulla de Carreteras de Florida</a> había detenido a un conductor por una infracción de tránsito y, al contactar a CBP, se confirmó que el grupo de personas viajaba ilegalmente en el país. De inmediato, fueron trasladados a una estación para su procesamiento sin que los medios lograran ver el proceso.Cada día, los agentes detienen entre <b>15 y 30 personas</b>. Aunque el ingreso por Florida es menor en comparación con otros estados, las operaciones combinan la labor de la Guardia Costera, CBP y autoridades estatales para interceptar embarcaciones antes de que toquen tierra.Muchos de los detenidos son personas que han vivido en Estados Unidos durante años que no lograron un <b>estatus legal.</b> Las autoridades reconocen que el proceso es complejo, pero mantienen varias etapas de vigilancia y detención en el estado.Programas especializados para la localización e identificación de migrantes desaparecidos o fallecidos también se aplican en Florida, pese a no ser una zona fronteriza tradicional. Estos equipos han participado en la identificación de personas en distintos casos recientes, en coordinación con autoridades internacionales como el consulado de Bahamas.