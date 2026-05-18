Capturan a hombre con camión reportado como robado en Cortés

San Pedro Sula, Honduras

El detenido fue identificado como José Encarnación Mejía López (de 45 años), originario de San Juan de Opoa, Copán, y residente en la colonia Gracias a Dios, en Cofradía, Cortés. Según el informe policial, el sospechoso labora como ayudante de albañil.

Un hombre fue detenido en flagrancia por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Unidad Metropolitana de Prevención número 13 (UMEP-13), acusado de los delitos de robo y uso de vehículo automotor, así como robo con violencia o intimidación agravado en perjuicio de una empresa distribuidora y testigos protegidos.

De acuerdo con las autoridades, la captura se realizó luego de recibir información sobre el robo de un vehículo ocurrido en horas de la mañana en el sector de Villanueva, Cortés.

Tras la denuncia, equipos de la DPI y la Policía ejecutaron operativos de saturación, retenes móviles e inspecciones vehiculares en distintos puntos correspondientes a la Umep-13.

Durante las acciones policiales, los agentes interceptaron un camioncito en el sector de Amapa, San Antonio, Cortés. Al verificar la información del automotor, confirmaron que se trataba del vehículo reportado como robado, el cual transportaba mercadería de plástico y productos desechables.

Las autoridades indicaron que el detenido será remitido a las instancias correspondientes para continuar con el proceso legal.