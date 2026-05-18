Capturan a albañil por violación agravada en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

El detenido fue identificado como Wil Alexander Lanza, de 42 años, originario y residente en la aldea Cofradía. El imputado es de oficio albañil y estado civil soltero, de acuerdo con el informe policial.

La Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS-DPI) ejecutó una orden de captura por el delito de violación agravada, en cumplimiento de un mandato judicial emitido en 2025 en la aldea El Carpintero, Francisco Morazán, zona central del país.

Según el expediente, contra el detenido existía una orden de captura girada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa el 13 de agosto de 2025, bajo el expediente 1694-2025, por el delito antes mencionado en perjuicio de una menor de edad.

Los antecedentes del caso señalan que los hechos investigados se remontan al 10 de agosto de 2025. De acuerdo con la denuncia, al regresar a su vivienda en horas de la tarde, la madre de la víctima notó cambios notorios en el estado emocional de la niña, quien presentaba señales de llanto y aislamiento. Tras ser abordada por su madre, la menor relató que había sido agredida sexualmente.

A partir de esta denuncia, se inició el proceso investigativo que derivó en la emisión de la orden judicial y su posterior ejecución por parte de los agentes especializados.

Tras su captura, el imputado fue remitido al juzgado competente para que continúe el proceso penal conforme a ley.