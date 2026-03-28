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Messi junto a exReal Madrid: Inter Miami lanza oferta y Fabrizio Romano confirma

Fabrizio Romano lo confirma: Inter Miami de Messi planea sacudir el mercado y lanza propuesta a exReal Madrid; esta es la postura del jugador.

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El Inter Miami va por él: Fabrizio Romano confirma la propuesta de las Garzas y exReal Madrid postula para ser nuevo compañero de Lionel Messi.
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El equipo donde milita el campeón argentino puede sumar una estrella más a la MLS y las conversaciones ya están confirmadas.
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El Inter Miami planea dar un nuevo bombazo en el mercado y tras las salidas de Sergio Busquets y Jordi Alba, busca sumar a otro galáctico en su plantilla.
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Este sábado 28 de marzo, Fabrizio Romano detalló lo que ha venido siendo un rumor, pero ahora parece ir por buen camino: la incorporación de un exReal Madrid.
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Hablamos de Casemiro, mediocampista brasileño que quedará como agente libre en junio tras anunciar su adiós del Manchester United a inicios de este 2026.
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"Saber cuándo terminan las etapas. Saber cuándo decir adiós, sabiendo que serás recordado y respetado para siempre. Respeto y cariño eterno para el Manchester United y su maravillosa afición. Siempre Diablo Rojo", dijo en su mensaje de despedida.
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Casemiro reafirmó su decisión de dejar al Manchester United y lo hizo luego del amistoso disputado en Estados Unidos ante Francia: "Me voy del United en junio”.
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El mediocampista se encuentra en territorio estadounidense para la Fecha FIFA con Brasil y es en ese mismo destino donde apuntaba su futuro tras la salida del fútbol inglés.
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Sin embargo, el vínculo entre el exReal Madrid y el Inter Miami no es nuevo, ya que hace unas semanas se hablaba de las conversaciones que tendrían ambos para sumar fuerzas en la MLS.
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Ahora, Fabrizio Romano ha detallado que el cuadro de la MLS ya ha lanzado una oferta para el brasileño.
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"¡Se entiende que el Inter Miami ha iniciado conversaciones con el entorno de Casemiro y ya se ha enviado la primera propuesta!", informó a través de sus redes sociales.
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Y agrega: "Casemiro está abierto a mudarse a Miami debido a un proyecto ambicioso y a su vida personal".
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Sin embargo, detalla que "el acuerdo depende de la propuesta económica, ya que ha recibido varias ofertas de Europa y Arabia Saudita".
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De concretarse un futuro fichaje, Casemiro se sumaría a las estrellas que tiene la liga estadounidense y jugaría contra Lionel Messi, con quien compartió rivalidad en la Liga Española.
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Casemiro fue múltiple campeón con el Real Madrid, ganando Liga Española, Champions League, Supercopas, Copa del Rey. Y con el Manchester United, FA Cup y Carabao Cup. Ahora, el brasileño ha decidido poner fin a su etapa como 'Diablo Rojo' y el Inter Miami de Lionel Messi aparece con uno de los nuevos destinos.
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