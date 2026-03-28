Messi junto a exReal Madrid: Inter Miami lanza oferta y Fabrizio Romano confirma

El Inter Miami va por él: Fabrizio Romano confirma la propuesta de las Garzas y exReal Madrid postula para ser nuevo compañero de Lionel Messi.
El equipo donde milita el campeón argentino puede sumar una estrella más a la MLS y las conversaciones ya están confirmadas.
El Inter Miami planea dar un nuevo bombazo en el mercado y tras las salidas de Sergio Busquets y Jordi Alba, busca sumar a otro galáctico en su plantilla.
Este sábado 28 de marzo, Fabrizio Romano detalló lo que ha venido siendo un rumor, pero ahora parece ir por buen camino: la incorporación de un exReal Madrid.
Hablamos de Casemiro, mediocampista brasileño que quedará como agente libre en junio tras anunciar su adiós del Manchester United a inicios de este 2026.
"Saber cuándo terminan las etapas. Saber cuándo decir adiós, sabiendo que serás recordado y respetado para siempre. Respeto y cariño eterno para el Manchester United y su maravillosa afición. Siempre Diablo Rojo", dijo en su mensaje de despedida.
Casemiro reafirmó su decisión de dejar al Manchester United y lo hizo luego del amistoso disputado en Estados Unidos ante Francia: "Me voy del United en junio”.
El mediocampista se encuentra en territorio estadounidense para la Fecha FIFA con Brasil y es en ese mismo destino donde apuntaba su futuro tras la salida del fútbol inglés.
Sin embargo, el vínculo entre el exReal Madrid y el Inter Miami no es nuevo, ya que hace unas semanas se hablaba de las conversaciones que tendrían ambos para sumar fuerzas en la MLS.
Ahora, Fabrizio Romano ha detallado que el cuadro de la MLS ya ha lanzado una oferta para el brasileño.
"¡Se entiende que el Inter Miami ha iniciado conversaciones con el entorno de Casemiro y ya se ha enviado la primera propuesta!", informó a través de sus redes sociales.
Y agrega: "Casemiro está abierto a mudarse a Miami debido a un proyecto ambicioso y a su vida personal".
Sin embargo, detalla que "el acuerdo depende de la propuesta económica, ya que ha recibido varias ofertas de Europa y Arabia Saudita".
De concretarse un futuro fichaje, Casemiro se sumaría a las estrellas que tiene la liga estadounidense y jugaría contra Lionel Messi, con quien compartió rivalidad en la Liga Española.
Casemiro fue múltiple campeón con el Real Madrid, ganando Liga Española, Champions League, Supercopas, Copa del Rey. Y con el Manchester United, FA Cup y Carabao Cup. Ahora, el brasileño ha decidido poner fin a su etapa como 'Diablo Rojo' y el Inter Miami de Lionel Messi aparece con uno de los nuevos destinos.