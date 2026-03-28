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Linda olanchana cautiva en redes: es esposa de futbolista y así es su vida en EEUU

La linda joven olanchana conquistó a jugador de la Selección de Honduras y ahora viven en otra ciudad.

Linda olanchana cautiva en redes: es esposa de futbolista y así es su vida en EEUU
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Esta hermosa joven cautivó el corazón de un futbolista hondureño y ahora deslumbra en redes sociales tras mudarse a otra ciudad en Estados Unidos.
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La hermosa catracha es originaria de Olancho y te contamos como flechó al jugador hondureño.
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Su nombre es Yensy Selenia Bonilla y es la esposa del futbolista hondureño Joseph Rosales, de 25 años.
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Yensy Selenia Bonilla lleva 21 años viviendo en territorio estadounidense.
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Aunque nació en Olancho, Yensy actualmente tiene su vida establecida en Austin, Texas, ciudad donde ha construido su hogar y su familia en los últimos meses.
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Joseph Rosales se mudó a Texas después de fichar por el Austin FC de la MLS, procedente del Minnesota United.
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Actualmente, Yensy tiene 24 años, es un año menor que el futbolista hondureño, y ambos disfrutan de una etapa plena tanto en lo personal como en lo familiar.
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Hace algún tiempo, la propia Yensy Bonilla contó cómo inició su historia de amor con Joseph Rosales. Las redes sociales fueron el punto de partida de una relación.
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Según relató, todo comenzó cuando publicó una fotografía luciendo la camisa de la Selección de Honduras. Ese detalle llamó la atención del futbolista, quien decidió seguirla en Instagram y empezar a interactuar con ella.
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Las conversaciones se hicieron cada vez más frecuentes hasta que decidieron dar el siguiente paso y conocerse en persona.
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“Desde el primer día que nos vimos hubo una conexión muy fuerte”, confesó Yensy, recordando el momento en que Joseph viajó para visitarla.
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La pareja contrajo matrimonio en 2024, sellando oficialmente su relación que comenzó de manera inesperada.
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Hoy forman una familia junto a su pequeña hija, quien se ha convertido en el motor y la mayor alegría de ambos.
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Yensy Selenia Bonilla siempre ha apoyado a Joseph Rosales en su carrera en Estados Unidos.
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En sus redes sociales, Yensy comparte con frecuencia fotografías de sus viajes, momentos familiares y actividades cotidianas, mostrando parte de su estilo de vida.
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Su carisma y su cuidada figura no pasan desapercibidos entre sus miles de seguidores, quienes constantemente reaccionan a sus publicaciones.
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Es común ver a la hermosa chica en los estadios apoyando a su esposo en los compromisos de la Major League Soccer.
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Yensy Bonilla también ha alentado a Rosales cuando viste la camiseta de la Selección Nacional de Honduras.
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Además del fútbol, Yensy Bonilla disfruta de otros deportes como el atletismo, disciplina que también sigue con entusiasmo.
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Quienes la conocen la describen como una mujer honesta, trabajadora e independiente, cualidades que ella misma resalta como parte de su esencia.
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Así luce Yensy Bonilla en traje de baño, muy hermosa.
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Yensy Bonilla es activa en las redes sociales, en Instagram cuenta con casi 10 mil seguidores.
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Yensy es muy risueña, esa fue una de las tantas cosas que enamoró a Joseph Rosales, futbolista del Austin FC de la MLS.
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Joseph Rosales está convocado a la Selección de Honduras en la primera lista de José Francisco Molina para afrontar el amistoso contra Perú.
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