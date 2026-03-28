Linda olanchana cautiva en redes: es esposa de futbolista y así es su vida en EEUU

Esta hermosa joven cautivó el corazón de un futbolista hondureño y ahora deslumbra en redes sociales tras mudarse a otra ciudad en Estados Unidos.
La hermosa catracha es originaria de Olancho y te contamos como flechó al jugador hondureño.
Su nombre es Yensy Selenia Bonilla y es la esposa del futbolista hondureño Joseph Rosales, de 25 años.
Yensy Selenia Bonilla lleva 21 años viviendo en territorio estadounidense.
Aunque nació en Olancho, Yensy actualmente tiene su vida establecida en Austin, Texas, ciudad donde ha construido su hogar y su familia en los últimos meses.
Joseph Rosales se mudó a Texas después de fichar por el Austin FC de la MLS, procedente del Minnesota United.
Actualmente, Yensy tiene 24 años, es un año menor que el futbolista hondureño, y ambos disfrutan de una etapa plena tanto en lo personal como en lo familiar.
Hace algún tiempo, la propia Yensy Bonilla contó cómo inició su historia de amor con Joseph Rosales. Las redes sociales fueron el punto de partida de una relación.
Según relató, todo comenzó cuando publicó una fotografía luciendo la camisa de la Selección de Honduras. Ese detalle llamó la atención del futbolista, quien decidió seguirla en Instagram y empezar a interactuar con ella.
Las conversaciones se hicieron cada vez más frecuentes hasta que decidieron dar el siguiente paso y conocerse en persona.
“Desde el primer día que nos vimos hubo una conexión muy fuerte”, confesó Yensy, recordando el momento en que Joseph viajó para visitarla.
La pareja contrajo matrimonio en 2024, sellando oficialmente su relación que comenzó de manera inesperada.
Hoy forman una familia junto a su pequeña hija, quien se ha convertido en el motor y la mayor alegría de ambos.
Yensy Selenia Bonilla siempre ha apoyado a Joseph Rosales en su carrera en Estados Unidos.
En sus redes sociales, Yensy comparte con frecuencia fotografías de sus viajes, momentos familiares y actividades cotidianas, mostrando parte de su estilo de vida.
Su carisma y su cuidada figura no pasan desapercibidos entre sus miles de seguidores, quienes constantemente reaccionan a sus publicaciones.
Es común ver a la hermosa chica en los estadios apoyando a su esposo en los compromisos de la Major League Soccer.
Yensy Bonilla también ha alentado a Rosales cuando viste la camiseta de la Selección Nacional de Honduras.
Además del fútbol, Yensy Bonilla disfruta de otros deportes como el atletismo, disciplina que también sigue con entusiasmo.
Quienes la conocen la describen como una mujer honesta, trabajadora e independiente, cualidades que ella misma resalta como parte de su esencia.
Así luce Yensy Bonilla en traje de baño, muy hermosa.
Yensy Bonilla es activa en las redes sociales, en Instagram cuenta con casi 10 mil seguidores.
Yensy es muy risueña, esa fue una de las tantas cosas que enamoró a Joseph Rosales, futbolista del Austin FC de la MLS.
Joseph Rosales está convocado a la Selección de Honduras en la primera lista de José Francisco Molina para afrontar el amistoso contra Perú.