Indignación por lo que pasó en el México vs Portugal; Faitelson reacciona

México y Portugal empataron sin goles en el regreso del Estadio Azteca (ahora Banorte): así reaccionó la prensa al partido y abucheos al Tri.
Diario Récord de México: "Partido de pocas emociones en la reapertura del Coloso de Santa Úrsula".
Andrés Cantor: "A 75 días del mundial, el público mexicano no ayuda a su selección. Empató 0-0 vs Portugal, le gritaron "ole" en contra, le gritaban "p**o" a su arquero y abuchearon al final. El resultado no es malo, el juego del Tri, si. Poca generación de juego y una sola posibilidad de gol en el complemento. Los portugueses jugaron mejor, manejaron mejor la pelota pero tampoco convirtieron. El Tri merece un clima distinto para su mundial".
Fernando Esquível: "Para mí, México jugó bien. Jugó a anular, a competir y poder ganar por jugadas puntuales siendo precavido. Quien esperara que se "jugara bonito, ganar y golear", estaba mal. La gente del Azteca se equivoca en esa percepción. Hoy se empató dignamente (y se pudo ganar) ante un top mundial. Bien".
Raúl Orvañanos: "La afición ya no le tiene paciencia a la Selección Mexicana a dos meses del mundial":
Fernando Cevallos: "La selección mexicana entendió perfectamente su rol ante un equipo como Portugal que es ampliamente superior, un empate sin goles en casa es un extraordinario resultado por donde se quiera ver entendiendo la calidad del rival que estaba enfrente...".
Invictos: "El gol no llegó, pero México compitió seriamente ante Portugal en el partido que marcó la reinauguración del glorioso Estadio Azteca".
Fox Sports: "México fue dominado en la reinauguración del Estadio Azteca, pero tuvo la jugada más clara del partido amistoso, sin embargo, Armando González no estuvo acertado con el remate".
Rodolfo Landeros: "México le terminó compitiendo a Portugal, con sus limitantes. Mucho que mejorar, pero hay que tomar en cuenta contra quién juegas: un candidato a campeón del mundo".
Guillermo Schutz: "No entiendo los abucheos. Buen partido de la selección. 0-0 entretenido. La mano de Aguirre se nota y los jugadores están casados con el proyecto. Se sigue mejorando y en el mundial veremos la mejor versión del tricolor en 8 años. Portugal es candidato al título, México no lo es".
Jesús Barrón: "Ya ni duele decirlo, a esta Selección Mexicana le falta mucho futbol para medianamente ilusionarnos con hacer historia en este Mundial... hoy Portugal nos pegó un baile en lo táctico, jugando sin sus principales figuras y a medio gas. Cuidado! Los comparsas dirán que empatamos, que somos muy buenos".
ESPN: "¡MÉXICO AGUANTÓ A PORTUGAL! La Selección Mexicana empata a ceros con Portugal en la vuelta al Estadio Banorte".
Telemundo Deportes: "¡MÉXICO EMPATA EN SU REGRESO AL ESTADIO AZTECA! En un partido con muchas jugadas de peligro, la Selección Mexicana empató sin goles ante Portugal".
Martín del Palacio: "Leo gente enojada porque México fue defensivo. Les tengo noticias: ES PARA LO QUE NOS ALCANZA contra equipos top. La diferencia de talento es demasiado grande. Hay que luchar con nuestras armas, ser ordenados y solidarios".
León Krauze: "Un México lleno de lesionados empata a cero con una selección portuguesa que terminó jugando con buena parte de sus titulares (incluido ese genio que es Vitinha). Nos hace falta gol, pero en el Azteca vamos a competir dignamente. Esa es mi esperanza".
David Faitelson resaltó el gran inicio de la Selección de México, pero luego expuso: "Para esto le alcanza a la selección mexicana. No estamos a la altura de Portugal. Cuarenta y cinco minutos muy buenos. En la segunda parte, México baja..."
Y complementa: "Es un tema de calidad: México no está al nivel de Portugal. No tenemos el fútbol que suponemos que tenemos. Portugal está muy por arriba. El empate fue competitivo. Los abucheos hay que respetarles, creo hoy no los merecían".
"A eso fueron al Azteca, a corearle el “olé” a su propia selección y a gritarle a su portero. Una vergüenza".
Andrés Cantor: "El aficionado mexicano tiene que entender cuál es el verdadero nivel de su selección. Esta, de los últimos tiempos, debe ser la de menor nivel. Mucho tiene que ver el pobre nivel de su liga. Jugará de local, ya no se si con la gente a favor o no, pero si con la altitud que no es poca cosa. Veremos el martes en Chicago vs. Bélgica como le va para seguir sacando conclusiones".