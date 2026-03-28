Indignación por lo que pasó en el México vs Portugal; Faitelson reacciona

Andrés Cantor: "A 75 días del mundial, el público mexicano no ayuda a su selección. Empató 0-0 vs Portugal, le gritaron "ole" en contra, le gritaban "p**o" a su arquero y abuchearon al final. El resultado no es malo, el juego del Tri, si. Poca generación de juego y una sola posibilidad de gol en el complemento. Los portugueses jugaron mejor, manejaron mejor la pelota pero tampoco convirtieron. El Tri merece un clima distinto para su mundial".