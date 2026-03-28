Terrible: Muere hincha en estadio Azteca previo al México-Portugal; esto hizo

Lamentable. Aficionado perdió la vida en la previa del amistoso entre México y Portugal en el estadio Azteca, ahora estadio Banorte.
El duelo ante la poderosa Portugal fue uno de los más esperados en esta fecha FIFA a pocos meses para el inicio del Mundial 2026.
Y es que aparte del duelo amistoso, se esperaba el regreso del histórico Estadio Azteca, ahora llamado estadio Banorte, luego de su renovación para el Mundial 2026.
Sin embargo, en medio de la fiesta deportiva se reportó un terrible suceso, luego de que autoridades confirmaran el fallecimiento de un aficionado en la previa del juego.
Minutos antes del inicio del partido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detalló a través de un comunicado el incidente sucedido en las inmediaciones del Estadio Banorte.
Las autoridades informaron que un hombre falleció luego de caer en la sección de palcos en la reapertura del Estadio Azteca.
“En la zona de palcos del Estadio Ciudad de México, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero perdió la vida”, anunció la Secretaría en su cuenta de ‘X’.
Lo que se supone debería ser una fiesta se vio empañada ante el intento de saltar de esta persona entre los niveles externos del estadio para llegar a un nivel inferior.
El hincha perdió el equilibrio y cayó; los servicios médicos intervinieron rápidamente, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida ante el impacto.
Posteriormente, las autoridades confirmaron el lamentable hecho a minutos del inicio del partido amistoso entre México y Portugal.
Asimismo, desde México compartieron imágenes de la que sería la zona donde habría saltado el aficionado.
Más adelante, el cuerpo del aficionado fue trasladado y las autoridades correspondientes fueron notificadas después del accidente.
De momento, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no se ha pronunciado sobre el terrible incidente que terminó con la vida del hincha.
La reapertura del Azteca implicó a numerosos cuerpos de seguridad que cerraron un perímetro de un kilómetro a la redonda del recinto, al que sólo pudieron acceder aficionados con boleto y personal acreditado.
El Estadio Banorte será una de las principales sedes en este Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que se espera refuerzo en cuanto a la seguridad.