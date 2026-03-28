Qué hacer ante riesgo de deportación: esto debería saber todo migrante en EE UU

Miami, Florida

Ante el aumento de operativos migratorios y el temor a posibles detenciones, Americans for Immigrant Justice recomienda a las personas en riesgo de deportación tomar medidas preventivas para proteger sus derechos, su familia y su patrimonio. En una serie de recomendaciones en sus redes sociales hacen enfásis en que las personas detenidas deben tener acceso a un abogado.

Una de las principales recomendaciones es buscar asesoría legal lo antes posible. Una evaluación temprana puede determinar si existen defensas legales o alivios contra la deportación. Asimismo, se advierte sobre posibles estafas: al contratar un abogado, es fundamental exigir un contrato firmado, revisarlo en el idioma de preferencia y conservar una copia. La organización de documentos personales también es clave. Se aconseja mantener los documentos originales de identidad y migración en un lugar seguro, además de hacer copias accesibles para una persona de confianza. Entre estos documentos deben incluirse los papeles de inmigración con el número de extranjero (A-number), si se dispone de él. Para quienes tienen hijos, es esencial contar con un plan de cuidado. Este debe incluir contactos de escuelas, médicos y personas de emergencia. También se recomienda designar a una persona de confianza que pueda hacerse cargo de los menores en caso de detención, asegurándose de que tenga acceso a documentos importantes. Expertos sugieren consultar con un abogado sobre la posibilidad de otorgar poderes legales para decisiones médicas y escolares.

" Sentimos cada día que nuestro trabajo literalmente salva vidas, porque evita que personas sean deportadas a países donde enfrentan riesgos de violencia” Andrés González, Americans for Immigrant Justice

En el ámbito financiero, se recomienda preparar un plan que permita a un familiar o persona de confianza acceder a cuentas bancarias, pagar facturas o gestionar una posible fianza en caso de detención. Este poder debe estar debidamente documentado, preferiblemente mediante formularios oficiales. La planificación de necesidades médicas es otro aspecto relevante. Se aconseja llevar información esencial, como contactos de médicos, nombres y dosis de medicamentos. Además, es útil autorizar a una persona de confianza para acceder a la información médica mediante formularios como el HIPAA, en caso de requerir atención durante una detención. También es importante llevar consigo información clave por escrito, sin depender únicamente del teléfono celular. Esto incluye contactos de familiares, abogados y amigos, así como contactos escolares y médicos, copias de documentos (pasaporte, visa, identificación, A-number y expedientes legales). En caso de detención o redada, los especialistas recomiendan no firmar documentos que no se comprendan y solicitar la presencia de un abogado. Además, es importante informar a un círculo de confianza y mantener la documentación básica en un lugar seguro y accesible.

Andres González, gerente de Comunicaciones y Relaciones con los Medios de Americans for Immigrant Justice (AJI), dijo a LA PRENSA Premium que reciben muchos casos de personas en detención. "En 2025 nuestra línea directa respondió más de 13,300 llamadas y mensajes de voz. Fue la cantidad más grande que hemos recibido". La población en detención migratoria ha alcanzado un récord histórico de más de 73,000 personas, de las cuales casi el 72% no tiene antecedentes penales. En julio de 2025, AIJ participó en audiencias públicas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, condiciones inhumanas en centros de detención, restricciones al acceso al asilo. Además de abusos en transferencias a terceros países, violaciones al debido proceso e impacto perjudicial en familias, niños y comunidades. "Si usted o un ser querido necesita ayuda, llame al (786) 454‑8554", invitó González.

Jodi Goodwin, abogada de migración en Estados Unidos, dice que las personas que buscan llegar a Estados Unidos para mejorar su situación están en peligro: "Tras tanto esfuerzo y tristeza para llegar, muchos migrantes terminan detenidos sin posibilidad de salir, solo para ser deportados. Hoy no es el momento de venir; es el momento de resistir donde estén o buscar alternativas, porque en Estados Unidos las condiciones se han vuelto muy difíciles." La abogada contó a LA PRENSA Premium que uno de sus clientes solicitaba la residencia a través de su hijo. "Fuimos a la entrevista con USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) y, aunque él calificaba bajo la ley 245(i), las autoridades recopilaron toda su información personal: dónde trabajaba, su celular, correo y dirección. Esa misma información fue usada después para tenderle una trampa. Llamaron a su esposa fingiendo necesitar ayuda mecánica, sabiendo que él tenía un taller móvil. Cuando salió de su casa para atender al supuesto cliente, ICE lo estaba esperando". De 65 clientes que maneja la abogada en su despacho en Harlingen, Texas, 21 están detenidos en diferentes centros. La mayoría fueron detenidos en garitas "porque intentaron ir a trabajar o ver a un familiar, pero todos tenían casos pendientes en la corte; también tres fueron detenidos en aeropuertos a pesar de tener permiso vigente de trabajo y licencia".