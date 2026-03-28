Qué hacer ante riesgo de deportación: esto debería saber todo migrante en EE UU

Una de las principales recomendaciones es<b> buscar asesoría legal</b> lo antes posible. Una evaluación temprana puede determinar si existen defensas legales o alivios contra la deportación. Asimismo, se <b>advierte sobre posibles estafas</b>: al contratar un abogado, es fundamental exigir un contrato firmado, revisarlo en el idioma de preferencia y conservar una copia.La organización de documentos personales también es clave. Se aconseja <b>mantener los documentos originales de identidad</b> y migración en un lugar seguro, además de hacer copias accesibles para una persona de confianza. Entre estos documentos deben incluirse los<b> papeles de inmigración con el número de extranjero</b> (A-number), si se dispone de él.Para quienes tienen hijos, es esencial <b>contar con un plan de cuidado.</b> Este debe incluir contactos de escuelas, médicos y personas de emergencia.También se recomienda designar a una persona de confianza que pueda hacerse cargo de los menores en caso de detención, asegurándose de que tenga acceso a documentos importantes. Expertos sugieren consultar con un abogado sobre la posibilidad de otorgar poderes legales para decisiones médicas y escolares.