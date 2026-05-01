“¡Ayuda!”: el grito desesperado de un joven antes de ser asesinado en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

Un joven de 14 años, fue asesinado la noche del jueves 30 en la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, generando consternación entre vecinos y familiares. El menor fue identificado como Omar Ovidio Muñoz Domínguez. Según relatos de testigos, el hecho ocurrió cerca de las 9:00 de la noche, cuando el adolescente habría sido seguido por individuos armados en los angostos pasajes de la zona. “¡Ábranme, ayuda, me quieren matar!”, habría sido el último grito de auxilio de Omar Muñoz.

La persecución se prolongó durante varios minutos hasta que los atacantes lograron darle alcance en las inmediaciones de una quebrada que cruza el sector. De acuerdo con los reportes, en ese lugar el joven fue retenido por sus agresores. Poco tiempo después, cerca de las 9:45 de la noche, vecinos reportaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego. Posteriormente, se confirmó que el menor había perdido la vida a causa del ataque armado. Tras conocerse lo ocurrido, agentes de la División de Delitos Contra la Vida se movilizaron rápidamente hasta la zona, donde lograron detener en flagrancia a uno de los supuestos implicados en el hecho.

El aprehendido fue identificado como Juaquín Donay Hernández Hernández de 38 años, alias “El Tío”, originario de Marcala, La Paz, aunque residente en la colonia Villa Nueva.