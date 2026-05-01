Acribillan a capataz dentro de propiedad privada en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras

La víctima fue identificada como Juan Daniel , de 53 años, conocido entre allegados como “El Tigre”, quien laboraba como capataz en el lugar.

Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este viernes 1 de mayo en el interior de una propiedad privada ubicada en el sector de Santa Lucía, municipio de Naco, departamento de Santa Bárbara.

Según versiones preliminares, el hecho violento habría ocurrido durante la madrugada. La esposa del fallecido relató que alrededor de las 3:00 a.m. escuchó varias detonaciones de arma de fuego en las cercanías de la vivienda, lo que generó temor en la familia.

Ante la situación, decidieron permanecer dentro del inmueble sin salir a verificar lo sucedido. Fue hasta las 6:00 de la mañana que, al inspeccionar el área, encontraron el cuerpo del hombre dentro de la propiedad.

Tras el hallazgo, se dio aviso a las autoridades, que llegaron al sitio para asegurar la escena y comenzar con las primeras diligencias investigativas. Hasta ahora, se desconocen los móviles del crimen y no se reportan personas detenidas.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el asesinato.