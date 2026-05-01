  1. Inicio
  2. · Sucesos

Acribillan a capataz dentro de propiedad privada en Santa Bárbara

La víctima fue identificada como Juan Daniel, de 53 años, conocido entre allegados como “El Tigre”, quien laboraba como capataz de una propiedad privada en Santa Bárbara

Acribillan a capataz dentro de propiedad privada en Santa Bárbara

Vista de la escena del crimen.

Santa Bárbara, Honduras

Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este viernes 1 de mayo en el interior de una propiedad privada ubicada en el sector de Santa Lucía, municipio de Naco, departamento de Santa Bárbara.

La víctima fue identificada como Juan Daniel, de 53 años, conocido entre allegados como “El Tigre”, quien laboraba como capataz en el lugar.

Muere motociclista y mujer resulta lesionada en un accidente en Talanga

Según versiones preliminares, el hecho violento habría ocurrido durante la madrugada. La esposa del fallecido relató que alrededor de las 3:00 a.m. escuchó varias detonaciones de arma de fuego en las cercanías de la vivienda, lo que generó temor en la familia.

Ante la situación, decidieron permanecer dentro del inmueble sin salir a verificar lo sucedido. Fue hasta las 6:00 de la mañana que, al inspeccionar el área, encontraron el cuerpo del hombre dentro de la propiedad.

Tras el hallazgo, se dio aviso a las autoridades, que llegaron al sitio para asegurar la escena y comenzar con las primeras diligencias investigativas. Hasta ahora, se desconocen los móviles del crimen y no se reportan personas detenidas.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el asesinato.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias