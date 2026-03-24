Botones de auxilio en el tortuoso camino, la última opción en la frontera

Periodistas que participaron en un programa organizado por Inquire First y el <b>Departamento de Estado de EUA,</b> entre ellos La PRENSA, conocieron que estas torres forman parte de una estrategia para evitar muertes en la frontera sur de Estados Unidos.En todo el sector del Valle del Río Grande, Texas, hay <b>69 estructuras</b> distribuidas en puntos donde el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/mundo/estados-unidos-construye-muro-negro-frontera-mexico-dificultar-escalada-migrantes-DL29777253" target="_blank">tránsito de migrantes</a> es frecuente o donde se han registrado fallecimientos.“El enfoque es en cuatro objetivos: prevenir que la gente se lastime o fallezca en el monte, localizar personas que están perdidas, identificar personas si han fallecido y unificar a las personas con sus familias”, detalló.Al presionar el botón, una grabación en nueve idiomas (el segundo mensaje es español) indica: “Por favor, mantenga la calma, la ayuda está en camino; es importante que no se vaya”. La señal llega a una estación cercana, desde donde se movilizan los agentes.Pero la ayuda no siempre es inmediata. “Hay gente que oprime el botón y piensa que alguien va a llegar rápido, pero a veces están lejos de donde está la estación”, adviertió Muñoz. En ocasiones, cuando los agentes finalmente llegan, ya no hay nadie. “A veces nos miran venir y se van porque no saben que es migración la que va a ayudar”.