Botones de auxilio en el tortuoso camino, la última opción en la frontera

El programa de Migrantes Extraviados de la Patrulla Fronteriza utiliza torres de rescate y coordinación con consulados para ubicar personas perdidas y reducir muertes en la frontera sur de Estados Unidos

Botones de auxilio en el tortuoso camino, la última opción en la frontera

El agente Manuel Muñoz explica el uso del botón para pedir ayuda.

Foto: LA PRENSA
  • Actualizado: 24 de marzo de 2026 a las 13:21 /
  • Tania Corona
Valle del Río Grande, Texas

En medio del monte seco, donde el calor es intenso y los caminos se pierden entre la maleza y la arena, una torre metálica con una bandera en lo alto se convierte en una de las pocas opciones de auxilio. Basta con oprimir un botón para pedir ayuda.

“Si alguien está perdido o necesita ayuda, lo único que necesita es oprimir el botón”, explica Manuel Muñoz, agente del Programa de Migrantes Extraviados de la Patrulla Fronteriza.

Honduras plantea fortalecer combate al crimen en reunión con Kristi Noem

Periodistas que participaron en un programa organizado por Inquire First y el Departamento de Estado de EUA, entre ellos La PRENSA, conocieron que estas torres forman parte de una estrategia para evitar muertes en la frontera sur de Estados Unidos.

En todo el sector del Valle del Río Grande, Texas, hay 69 estructuras distribuidas en puntos donde el tránsito de migrantes es frecuente o donde se han registrado fallecimientos.

“El enfoque es en cuatro objetivos: prevenir que la gente se lastime o fallezca en el monte, localizar personas que están perdidas, identificar personas si han fallecido y unificar a las personas con sus familias”, detalló.

Al presionar el botón, una grabación en nueve idiomas (el segundo mensaje es español) indica: “Por favor, mantenga la calma, la ayuda está en camino; es importante que no se vaya”. La señal llega a una estación cercana, desde donde se movilizan los agentes.

Pero la ayuda no siempre es inmediata. “Hay gente que oprime el botón y piensa que alguien va a llegar rápido, pero a veces están lejos de donde está la estación”, adviertió Muñoz. En ocasiones, cuando los agentes finalmente llegan, ya no hay nadie. “A veces nos miran venir y se van porque no saben que es migración la que va a ayudar”.

Entre el calor y la distancia

El uso de estas torres cambia durante el año. Durante los meses de calor extremo, el riesgo aumenta y también las solicitudes de auxilio. “Viene el verano, cuando el calor es más fuerte, y es cuando la gente empieza a usarlas más”, explic Muñoz.

En años anteriores, los llamados no siempre eran individuales. En más de una ocasión, los agentes respondieron a una alerta y encontraron grupos completos esperando.

Los botones están colocados en áreas estratégicas de la frontera.

Los botones están colocados en áreas estratégicas de la frontera.

 (Foto: LA PRENSA)

 (Foto: LA PRENSA)

“Uno piensa que va a encontrar a una persona, pero había 20 o 25 personas esperando ahí”, record. Aun así, no todos alcanzan a pedir ayuda. En lo que va del año, el programa ha registrado 15 personas fallecidas en la zona, aunque algunos restos podrían corresponder a periodos anteriores. Explicó que en muchos casos solo se localizan restos, especialmente en zonas como el condado de Brooks.

Rastrear a los ausentes

Cuando no hay rescate posible, comienza otro proceso: identificar a quienes murieron en el intento. Ahí entra la coordinación con consulados.

“Mucha gente no sabe que puede hacer esas preguntas a los consulados. Ellos reciben muchas llamadas de familias buscando a sus seres queridos”, explicó Álvaro Contreras, agente del mismo programa.

Cada vez que se localizan restos, las autoridades notifican a las representaciones consulares en el sector. “Si hay probabilidad, por ejemplo, si trae identificación, coordinamos para que nos ayuden a tramitar huellas o información para comprobar la identidad”, señaló. El objetivo final es uno: poner nombre a los cuerpos y, si es posible, devolverlos a sus familias.

El agente Muñoz explicó que “si encontramos el cuerpo, tratamos de sacar huellas. Si son restos, se envían a la Universidad de North Texas para análisis de ADN”. El agente señaló que, en años anteriores, especialmente en 2021, se registró un mayor número de fallecimientos.

Deportan a hondureña que fue detenida por ICE al salir de trámite de residencia en Texas

Las torres no son fijas en todos los casos. Algunas se trasladan según cambian las rutas que utilizan los migrantes para cruzar. “Dependiendo de cómo corre el flujo, es donde vamos a poner las torres para ayudar a prevenir la pérdida de vidas”, agregó Contreras. Las zonas con más tránsito, más rescates o más muertes son las que determinan dónde instalar estos puntos de auxilio.

Por esta región cruzan personas de distintas nacionalidades, aunque hay un patrón claro. La mayoría son centroamericanos y mexicanos..

Entre el río, el monte y el calor, las torres permanecen como puntos visibles en el paisaje. Representan una oportunidad de sobrevivir, pero también el retorno a su país de origen.

Botones de auxilio en el tortuoso camino, la última opción en la frontera
