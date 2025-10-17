Ordenan capturar a conductor de rapidito que cayó en hondonada en la Lempira

San Pedro Sula, Cortés

Un juez ordenó ejecutar la captura de Diego Alberto Reyes Enamorado (de 18 años), conductor del rapidito que se accidentó el 7 de septiembre en la colonia Lempira, del sector de Cofradía, Cortés, y en donde dos personas perdieron la vida. Una fuente informó a LA PRENSA que “como ya se había adelantado la semana pasada, la orden de captura en contra de Diego Enamorado, iba porque iba y esta tarde se nos informó que ya está lista solo para que sea ejecutada”.

El Ministerio Público informó a LA PRENSA el jueves 9 de octubre que la Fiscalía de Delitos Comunes presentaría una acusación contra Diego Enamorado por el delito de homicidio imprudente, tras el accidente en el que perdieron la vida dos jóvenes: Sujaily Rocío Enamorado Euceda (de 23) y José Javier Mendoza Cortez (de 20). De acuerdo con el Código Penal, el delito de homicidio imprudente tiene penas de tres a siete años de cárcel.

No tenía permiso de conducir

La acusación contra Reyes Enamorado está vinculada a un hecho que conmocionó a Cofradía, donde las víctimas eran ampliamente apreciadas. El vehículo de la empresa Ética, que cubría la ruta Cofradía–San Pedro Sula, cayó al abismo y se incendió a orillas del río Chamelecón, dejando los cuerpos completamente calcinados.

Tras el incidente, las autoridades policiales informaron que se inició la búsqueda del acusado, quien se dio a la fuga del lugar del accidente. Además, señalaron que la situación legal se agravaba para él, ya que el Departamento de Emisión de Licencias de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) confirmó que no contaba con permiso para conducir.