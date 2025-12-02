Esto dice Mel Zelaya sobre las elecciones y la liberación de Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa

El expresidente de hondurenno y coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, denunció este martes lo que calificó como un “golpe electoral” en contra de la candidata presidencial Rixi Moncada, señalando una supuesta intervención directa del expresidente estadounidense Donald Trump en el proceso electoral hondureño. En su extenso pronunciamiento público, Zelaya aseguró que existe una maniobra para alterar la voluntad popular: “Con la injerencia de Donald Trump y su perdón a JOH, el bipartidismo desesperado impone un golpe electoral contra Rixi. Pero se equivocan de historia”, expresó. El exmandatario afirmó que el oficialismo mantiene un respaldo sólido y que la presidenta Xiomara Castro conserva una amplia aceptación popular. “Xiomara mantiene más del 55% de apoyo por su buen gobierno; Honduras la respeta y el mundo la reconoce. Y LIBRE presenta a una candidata intachable, honesta, sensible, capaz, con carácter firme y una campaña profundamente democrática, basada en una propuesta económica que libera al pueblo y rompe los privilegios de las élites. Por eso recurren a la injerencia: porque no pueden ganar limpiamente”, añadió.

Zelaya señaló que la supuesta intervención extranjera ocurre debido a que la oposición “no puede ganar limpiamente”. “La maniobra es burda: una descarada, amenazante, injusta e infame intervención extranjera para torcer la voluntad popular y frenar a Rixi. Pero cometen el mismo error de siempre: subestimar al pueblo hondureño a Rixi y nuestra capacidad de lucha”, manifestó. El expresidente también se dirigió directamente a Donald Trump, asegurando que el pueblo hondureño no cederá ante presiones externas. “Señor Donald Trump, a nosotros no nos intimida; hemos resistido golpes de Estado, fraudes monumentales, asesinatos políticos y persecución. Si sobrevivimos a la narcodictadura, ¿cree usted que nos va a doblar un tuit suyo? Puede llamarnos comunistas, socialistas, insurgentes, lo que quiera. Somos hondureños libres, y luchamos por la autodeterminación de los pueblos y por una patria digna, justa e independiente.” Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.