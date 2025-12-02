CNE reconoce "problemas técnicos" y exige a empresa rehabilitar sistema

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que la plataforma adquirida para la difusión de estadísticas y actas de las juntas receptoras de voto (JRV) registró inconvenientes técnicos que interrumpieron la divulgación regular del escrutinio, tras las elecciones generales.
La incidencia afectó el procesamiento de un lote de actas transmitidas la noche de los comicios, cuyo flujo no completó el ciclo normal de publicación en el sistema oficial.
Según el Comunicado 051-2025, la firma proveedora ASD SAS notificó a la autoridad comicial que existen paquetes de actas enviados durante la jornada electoral que permanecen en cola de procesamiento, sin haber concluido la etapa de carga en la interfaz pública.
Ante la situación, el CNE indicó que activó el protocolo institucional para requerir reportes urgentes a la empresa y al equipo de auditoría externa encargado de verificar el desempeño de la solución contratada.
El CNE precisó que exigió a ASD SAS la corrección técnica en el menor tiempo posible.
Mientras se produce la estabilización del sistema, se habilitó un enlace provisional en un entorno supervisado para que delegados de medios, representantes partidarios y equipos técnicos de las organizaciones políticas sigan la carga y revisión de información en tiempo real.
Acceso especial
El acceso especial —protegido bajo condiciones de consulta controlada— permitirá, aseguraron, que salas de prensa y acreditados de los partidos monitoreen el progreso del conteo conforme se actualizan los registros, previo a su habilitación definitiva en la interfaz pública.
El ente electoral detalló que tanto periodistas como estructuras de seguimiento electoral recibirán instrucciones precisas sobre el uso de este canal temporal, que se mantendrá operativo hasta que se restablezca la ruta de publicación abierta para la población.
El documento oficial indica que la divulgación de resultados, una vez reanudada, comprenderá los tres niveles de elección en competencia: presidencia, representación legislativa y autoridades municipales.
Además, se incluirán las actas ingresadas originalmente al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) que siguen en procesamiento, así como aquellas incorporadas mediante los esquemas de contingencia activados por la institución.
El primer proceso de contingencia abarca actas que se procesaron en los centros de votación el 30 de noviembre pero que no completaron la transmisión desde la sede de las Juntas Receptoras. El segundo grupo comprende registros que no lograron ser procesados ni transferidos durante la carga original desde los puntos de escrutinio. Ambos mecanismos, según el texto divulgado, no modifican la validez jurídica del contenido electoral, sino que representan rutas alternativas establecidas para evitar la pérdida de información en jornadas críticas.
El organismo comicial reafirmó que su labor de publicación mantiene un carácter estrictamente informativo, sin anunciar tendencias finales ni declaratorias provisionales sobre ganadores. Asimismo, puntualizó que el procedimiento de cierre se desarrolla dentro de los tiempos previstos por la normativa vigente y que la declaratoria oficial se emitirá conforme a los plazos estipulados en la Ley Electoral. Para garantizar la transparencia, aseguró que se brindarán todas las garantías técnicas, jurídicas y de observación a los participantes del proceso electoral en el país.