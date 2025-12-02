CNE reconoce "problemas técnicos" y exige a empresa rehabilitar sistema

​​​​Tegucigalpa.

​​​El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que la plataforma adquirida para la difusión de estadísticas y actas de las juntas receptoras de voto (JRV) registró inconvenientes técnicos que interrumpieron la divulgación regular del escrutinio, tras las elecciones generales. La incidencia afectó el procesamiento de un lote de actas transmitidas la noche de los comicios, cuyo flujo no completó el ciclo normal de publicación en el sistema oficial.

Según el Comunicado 051-2025, la firma proveedora ASD SAS notificó a la autoridad comicial que existen paquetes de actas enviados durante la jornada electoral que permanecen en cola de procesamiento, sin haber concluido la etapa de carga en la interfaz pública. Ante la situación, el CNE indicó que activó el protocolo institucional para requerir reportes urgentes a la empresa y al equipo de auditoría externa encargado de verificar el desempeño de la solución contratada. El CNE precisó que exigió a ASD SAS la corrección técnica en el menor tiempo posible.

Mientras se produce la estabilización del sistema, se habilitó un enlace provisional en un entorno supervisado para que delegados de medios, representantes partidarios y equipos técnicos de las organizaciones políticas sigan la carga y revisión de información en tiempo real.

Acceso especial