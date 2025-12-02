  1. Inicio
Dejó a Honduras sin Mundial y renuncia: Selección de Concacaf se queda sin DT

Selección que dejó fuera del repechaje a Honduras se queda sin DT: ¡sorprende al poner su renuncia antes de jugarse el pase al Mundial 2026.

El Mundial 2026 está más cerca y ya se conocen a las selecciones que clasificaron directamente. Sin embargo, una de las selecciones que se juega el repechaje ha perdido a su entrenador.
El pasado fin de semana, el estratega anunció su renuncia y desde la federación han confirmado la noticia, esto revelando los motivos que lo llevaron a tomar su decisión.
Se trata de Stanley Menzo, seleccionador que se metió en la historia al clasificar a la selección al repechaje y darles la ilusión de buscar el pase al Mundial 2026.
Menzo, estratega neerlandés, dirigió a Surinam durante las Eliminatorias de la Concacaf y, aunque estuvo a un paso de clasificar directamente, aún suena con el pase en el repechaje.
Sin embargo, para sorpresa de todos Stanley Menzo renunció a la selección caribeña antes de jugarse todo para ir al Mundial 2026.

Desde la Federación Surinamesa de Fútbol (SVB) detallaron que el entrenador puso la renuncia alegando que era por motivos personales y así lo han expresado en sus redes sociales.
"La SVB respeta su decisión de dar un paso atrás por razones tanto profesionales como personales, y agradece sinceramente todo el esfuerzo que él y su cuerpo técnico han aportado en los últimos años para el desarrollo del fútbol nacional y de la selección absoluta", expresaron desde la Federación.

En el mismo comunicado, se muestran las declaraciones del estratega y su despedida de la Selección: "Estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido juntos".
"Ha sido un gran honor formar parte de este viaje tan especial. Sin embargo, creo que en este momento dar un paso atrás es lo correcto", comentó en el comunicado.
"Espero de corazón que este cambio aporte claridad, fuerza y éxito de cara a esa importantísima ventana de marzo. Tomé esta decisión desde lo más profundo de mi corazón", asegura a pocos meses para que la Selección se juegue todo en el repechaje.
"Mi conexión y ese sueño siempre permanecerán vivos. Mucha fuerza y suerte en el camino que un día comenzamos juntos", deseo a la Selección de Surinam tras su renuncia.
Stanley Menzo sorprendió con su gestión con la selección caribeña, misma que tomó a inicios de 2024, destacando en las competencias de la zona. Dejó fuera a Honduras tras quedar como mejor segunda con un autogol en la derrota ante Guatemala (3-1): ese tanto dejó a la Bicolor sin posibilidades de meterse al repechaje del Mundial 2026.
Desde entonces, su equipo alcanzó los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2024 e hizo una destacada participación en las Eliminatorias de la Concacaf y la Copa Oro.
En las Eliminatorias de la Concacaf terminó como segundo de su grupo, por debajo de Panamá. Surinam sorprendió y se logró meter entre los dos mejores para jugarse todo en el repechaje para ir al Mundial 2026.
Surinam se enfrentará el 26 de marzo del 2026 a Bolivia en Monterrey en busca de los últimos pases para asistir al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.
