Matan a balazos a recién retornado en barrio Cabañas

La Policía dijo que investiga el hecho; hasta ayer desconocían móvil y paradero de los responsables.

El hecho ocurrió en la 16 avenida del barrio Cabañas.

SAN PEDRO SULA

Un hombre que recientemente había retornado desde Estados Unidos murió al ser atacado a balazos por criminales entre la 12 y 13 calle, 16 avenida, del barrio Cabañas de esta ciudad.

Se trata de Dionisio Sánchez Ordóñez (de 64 años), originario de Pespire, Choluteca, quien, de acuerdo con autoridades policiales que llegaron al lugar, fue interceptado y atacado a balazos por sus victimarios cuando iba a traer su vehículo a un taller donde se lo estaban reparando.

Vecinos del lugar manifestaron que solo escucharon varias detonaciones de arma de fuego y que cuando salieron vieron el cuerpo inerte de Dionisio Sánchez, por lo que de inmediato alertaron a la Policía.

El cuerpo de la víctima fue llevado a la morgue sampedrana por las autoridades.

