Matan a balazos a recién retornado en barrio Cabañas

SAN PEDRO SULA

Un hombre que recientemente había retornado desde Estados Unidos murió al ser atacado a balazos por criminales entre la 12 y 13 calle, 16 avenida, del barrio Cabañas de esta ciudad.

Se trata de Dionisio Sánchez Ordóñez (de 64 años), originario de Pespire, Choluteca, quien, de acuerdo con autoridades policiales que llegaron al lugar, fue interceptado y atacado a balazos por sus victimarios cuando iba a traer su vehículo a un taller donde se lo estaban reparando.